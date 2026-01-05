Yüksek karlı gizli fon davasında flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı
Yüzyılın davası olarak bilinen Yüksek karlı gizli fon davasında gelişme yaşandı. Yüksek kar vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davasında gerekçeli karar açıklandı. Buna göre Erzan’ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.
Uzun süre Türkiye gündemine oturan dolandırıcılık "Yüksek karlı gizli fon" davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Bir dönem banka şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, kurduğu "özel fon" düzeneğiyle onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bulundu.
SAHTE KAŞE ISLAK İMZALI BELGELER
Gerekçeli karara göre Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiğini, bu sayede milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık üçgeni kurduğunu saptadı.
ÇOK SAYIDA TANINMIŞ İSİM MAĞDURLAR LİSTESİNDE
Kararda, dolandırıcılık düzeneğine para kaptıranlar arasında çok sayıda tanınmış isim yer aldı. Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Fernando Muslera gibi isimlerin yanı sıra iş insanları Bülent Çeviker ve Burhan Taşpolat'ın da aralarında bulunduğu onlarca katılanın milyonlarca dolar zarara uğratıldığı tescillendi.
"SAVUNMA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Seçil Erzan'ın savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve suçtan kurtulmaya yönelik çelişkiler içerdiğini belirterek; eylemlerin TCK 158/1-h maddesi uyarınca "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamında kaldığına hükmetti.
"KATILANLARIN İRADESİNİ SAKATLADI"
Kararda, Erzan'ın eylemleriyle katılanların iradelerini sakatladığı belirtilirken, sanıkların mağdur ve müşteki sayısının fazlalığı ile zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezalarında artırıma gidildiği vurgulandı. Tarafların karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakları bulunuyor.
