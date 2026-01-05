Yüksek karlı gizli fon davasında flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Uzun süre Türkiye gündemine oturan dolandırıcılık "Yüksek karlı gizli fon" davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Bir dönem banka şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, kurduğu "özel fon" düzeneğiyle onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bulundu.

SAHTE KAŞE ISLAK İMZALI BELGELER

Gerekçeli karara göre Seçil Erzan, şube müdürü olduğu bankanın nüfuzunu kullanarak mağdurları yüksek getirili, sadece özel müşterilerin alındığı ve Fatih Terim gibi isimlerin de içinde bulunduğu hayali bir fona ikna etti. Mahkeme; Erzan'ın mağdurlardan aldığı paralar karşılığında banka antetli, sahte kaşeli ve ıslak imzalı belgeler vererek güven tesis ettiğini, bu sayede milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık üçgeni kurduğunu saptadı.