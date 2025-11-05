İzmir'in Seçil Erzan'ı hakkında 113 yıl hapis talebi

ʺİzmir'in Seçil Erzan'ıʺ olarak da tanınan kadın hakkında 113 yıla kadar hapis istendi. (A Haber arşiv)

Soruşturma kapsamında Serkan Çelik'te tutuklanırken, ikilinin mal varlıklarına da el kondu. Çelik, 1.5 ay sonra tahliye olurken, soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Hatice Özalp'in (48) 5 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık, 5 kişiye nitelikli zimmet suçu ile özel belgede sahtecilik suçlarından 113 yıla, Serkan Çelik'in (48) de 4 kişiye karşı nitelikli dolandırıcılık, 3 kişiye karşı nitelikli zimmet olmak üzere toplam 76 yıla kadar hapsi istendi.