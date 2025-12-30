Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi! Savcılıkta ifade veriyor

Mehmet Akif Ersoy adliyede

A Haber muhabiri Musfata Kadir Mercan, Ersoy'un adliyeye getirilmesiyle ilgili detayları canlı yayında aktardı. Mercan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy 11 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kapsamda kendisi avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe sundu. O dilekçeyi sunma gerekçesi ise etkin pişmanlıktan faydalanmak istemesi olduğu belirtildi.

Şu anki savcılık kaynaklarından aldığımız bilgiler bu yönde. Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek ek bir ifade vermek istedi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Bulunduğumuz dakika itibarıyla da artık Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını söylemiş olalım. Etkin pişmanlıktan yararlanacak mı, yararlanmayacak mı? Savcılığın talebi ne doğrultuda olacak? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Fakat Mehmet Akif Ersoy geçtiğimiz gün avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade vermek amacıyla bir dilekçe sundu ve dilekçede de bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek ek bir ifade vermek istedi. Ve bulunduğumuz dakika itibarıyla da artık o ifade işlemleri başladı. İfade bittikten sonra savcılığın talebi ne doğrultuda olacak, bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz.