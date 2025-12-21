Mahmut Övür yazdı: CHP'li başkandan Emine Erdoğan'a övgü

Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:15

Emine Erdoğan (AA)

İşte Mahmut Övür'ün köşe yazısı:

Bugün sizi, siyasetin gerilimli dar sokaklarından alıp denizin, ormanın ve derin tarihin kesiştiği Muğla'da düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"na götürmek istiyorum... Siyasi polemikler kadar cezbedici gelmeyebilir ama gelin onu da içine alan hayatımızın en önemli ve kritik meselesine, sıfır atık konusuna bakalım. Bir yerde siyasi kavgalar biter, savaşlar durur, terör ve şiddet azaltılır, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla baş edilebilir ama doğayı yok ettiğinizde geriye hiçbir şey kalmaz.

Bildiğim kadarıyla bu meseleye dünya çapında en güçlü dikkat çeken hareket Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı ve bu topraklardan çıkan "Sıfır Atık Projesi" oldu. Artık o bir dünya markası ve her yılın 30 Mart günü BM tarafından "Sıfır Atık Günü" olarak kutlanıyor.

Projenin önemini de Emine Erdoğan'ın şu sözü çarpıcı biçimde anlatıyor: "Umuyorum, yıkımın hızı tabiatın kendini yenileme hızını daha fazla aşmadan bu uykudan uyanırız."

Henüz tam uyanmadık ama Muğla'da gördüklerim umut vericiydi. Sıfır Atık Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen çalıştayın yapıldığı üniversite kampüsündeki toplantı salonuna girdiğimde çocukları ve gençleri ağırlıkta görünce şaşırıyorum. Bir süre sonra şaşkınlığım geçiyor; çünkü Muğla deneyimi, çocukların ve gençlerin çevreye sahip çıktığını, projeyi sahiplendiğini gösteriyor.