CHP’li Şile Belediyesi’ne operasyon! 22 gözaltı | Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesine yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/115381 soruşturma numaralı dosyada "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Rüşvet, İrtikap ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından yürütülmekte olan, yöneticiliğini Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yapmış olduğu suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütünün deşifresine yönelik Şile Belediyesi soruşturması kapsamında;

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından alınan etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ve tanık ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları ve şüphelilerin HTS kayıtları ile şüphelilerin MASAK'tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleri birlikte incelendiğinde; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde makul suç şüphesine ulaşılan 22 kişi hakkında eş zamanlı olarak 23.12.2025 tarihinde yakalama, arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

"ŞİLE BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON"

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, soruşturmanın geçmişine dikkat çekerek, "Temmuz ayında düzenlenen ilk operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla 10 Temmuz'da aralarında dönemin Şile Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu birçok isim tutuklanmıştı. Kabadayı o dönem, 'Yetkilerimi yardımcılarıma devrettim, usulsüz işlemlerden bilgim yok' şeklinde ifade vermişti." dedi.

MAKUL ŞÜPHE OLUŞTU, DÜĞMEYE BASILDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeleri aktaran Tepeci, savcılığın elindeki delillerin operasyonu tetiklediğini belirtti ve "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ve tanık ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen rüşvete ilişkin belgeler, şüpheli şahısların telefonları üzerinde yapılan incelemeler ve HTS kayıtları ile MASAK raporları, soruşturmayı derinleştirdi. Bu veriler ışığında 22 kişi hakkında makul suç şüphesi oluştu ve bu sabah eş zamanlı operasyon için harekete geçildi." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Kübra Kılıç Tepeci, "Maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtiliyor" diyerek soruşturmanın genişleyebileceğine işaret etti.