AK Parti MKYK sonrası Sözcü Çelik: PKK yapıları ile feshedilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Konferans Salonu'nda saat 15.04'te başlayan AK Parti MKYK'sı yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Toplantının sona ermesi ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

(Terörsüz Türkiye Komisyonu) Süreç raporları teslim edildi. Cumhur İttifakı'nın raporu ortak. Süreçte yol haritası işliyor.

Farklı düşüncelerden bir sonuç çıkarmaya çalışılacak. Meclis'teki Terörsüz Türkiye Komisyonu önemli bir aşamada. Bölgeyi terörsüz bir ortama kavuşturmak için çalışıyoruz. Terörün amacına uluşması engellendi. Kilit nokta silah bırakmanın sürmesi. Fesih konusu fiili durum haline gelmeli.

GAZZE

Gündemimizde Gazze'deki kış şartları da var. İsrail her gün yeni bir eylem üretiyor. İsrail ateşkesin tüm dinamiklerine aykırı hareket ediyor. Sarı hat yeni sınır, ateşkesin bütün mekanizmalarına aykırıdır. Burada bütün hatların aslında geçici bir askeri önlem olduğunu unutmamak gerekir. Gazze ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KABİNEDE 'SDG' İÇİN GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

SDG konusunda görüş ayrılığı yok. Bakanlar arasında 'SDG' çelişkisi bulunmuyor.

SDG tehdit teşkil ediyor. Suriye'de ulusal bütünlük oluşsun istiyoruz. Mutabakata uyarsa SDG tehdit olmaktan çıkar.

Bir ülkede iki ordu olmaz. Böyle düşünülüyorsa bunun sonucu iç savaştır. Tek Suriye-tek ordu olmalı. Mutabakata uyulmazsa görmezden gelemeyiz.

(Suriye'ye yeni olası operasyona dair) Biz operasyona ihtiyaç kalmamasını istiyoruz.

(Meclis'teki yumruklu kavga) Dün maalesef İshak arkadaşımıza dönük çok aleni bir şiddet gerçekleştirildi. Sözün cevabı sözle verilir. Bu saldırıyı lanetliyorum. Tartışma olur ama fiziki şiddet kabul edilemez.

