AK Parti MKYK Toplantısı başladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 15:15 Güncelleme: 22.12.2025 15:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı başladı. Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı başladı.
AK Parti Konferans Salonu'nda saat 15.04'te başlayan AK Parti MKYK'sı yılın son toplantısını gerçekleşiyor.
Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor.