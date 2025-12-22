22 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri AK Parti MKYK Toplantısı başladı

AK Parti MKYK Toplantısı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 15:15 Güncelleme: 22.12.2025 15:32
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı başladı. Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı başladı.

AK Parti Konferans Salonu'nda saat 15.04'te başlayan AK Parti MKYK'sı yılın son toplantısını gerçekleşiyor.

Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti MKYK Toplantısı başladı AK Parti MKYK Toplantısı başladı AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör