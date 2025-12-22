Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti MKYK toplantısı başladı.

AK Parti Konferans Salonu'nda saat 15.04'te başlayan AK Parti MKYK'sı yılın son toplantısını gerçekleşiyor.

Toplantıda başta asgari ücret ve Terörsüz Türkiye gibi pek çok konunun ele alınması bekleniyor.