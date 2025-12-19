SON DAKİKA! Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor! Uyuşturucu operasyonu genişliyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2025 18:52 Güncelleme: 19.12.2025 19:05
Son dakika! Uyuşturucu soruşturması genişletilerek sürdürülüyor. Soruşturma dosyası kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın, Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi. Öte yandan Saran’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Uyuşturucu soruşturması genişletilmeye devam ediyor. Dosya kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın dönünce ifadesi alınacak.
EVİNDE ARAMA YAPILIYOR
Yaşanan son gelişmeye göre ise Saran'ın şu dakikalarda evinde arama yapılıyor.
