18 Aralık 2025, Perşembe
12 kişiyi 50 milyon TL dolandıran 24 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 11:44 Güncelleme: 18.12.2025 11:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 kişiyi toplam 50 milyon TL dolandırdıkları belirlenen 24 şüphelilere yönelik Ankara merkezli 11 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

