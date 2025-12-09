Adli emanetlerde banka sistemi modeli! Bakan Tunç duyurdu: Teftiş süreci başlatıldı

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyelerdeki adli emanetlerle ilgili teftiş sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "Adalet Bakanlığı hem Büyükçekmece hem de ilçe genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş başlattı. 10 gözaltı var, 2 tutuklama var, kırmızı bültenle ilgili çalışmalar da devam ediyor."

ADLİ EMANETLERDE BANKA SİSTEMİ MODELİ

Adli emanet depolarının güvenliğinin bugüne kadar tüm denetim mekanizmalarına rağmen istismar edildiğini vurgulayan Bakan Tunç, hem idari hem de adli süreçlerde kim sorumluysa gerekenin yapıldığını belirtti. Tunç, devamında şu ifadeleri kulandı: "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız. Mesela bankalarda kasaların güvenliği üç anahtarla sağlanıyor, üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracağız. Kâğıt üzerinde denetimler yapılıyor. Ancak görüldü ki bunun ötesine geçmek gerekiyor."