Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

6 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atamalar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı. Ayrıca karara göre bazı üst düzey kamu kurumlarında da değişiklikler oldu.