Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı.
6 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atamalar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı. Ayrıca karara göre bazı üst düzey kamu kurumlarında da değişiklikler oldu.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alındı. Bu suretle boşalan Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Aydın atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Musa Eker atandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Bedriye Bilgici Koçdemir, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mesut Türkay, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Koca atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Alper Avluk atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir göreve getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beyin yakan soru! Otobüs hangi yöne gidiyor? Sadece yüzde 2’lik kesim biliyor
- Sadece bir bardak! Yaşam kalitenizi anında artıracak: Herkesin mutfağında var
- Taşacak Bu Deniz Mikail kim? Rami Narin kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?