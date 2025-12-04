Başkan Erdoğan’dan Dünya Engelliler günü mesajı: Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Aziz milletim, çok kıymetli engelli kardeşlerim, değerli yol ve dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı programda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

81 ilimizdeki engelli kardeşlerimizi temsilen bugün aramızda bulunan misafirlerimize ve programımızı teşrif eden tüm konuklarımıza "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyorum.

Konuşmamın hemen başında, ülkemizin, gönül coğrafyamızın ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin, dostlarımızın, büyüklerimizin Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu önemli günün, engelli kardeşlerimizle birlikte onların kıymetli aileleri ve milletimizin tamamı için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Sizlerin vasıtasıyla, hayat yolculuğunda ümitsizliğe asla alan açmayan, geleceğe hep güvenle bakan, azim ve sebatlarıyla hepimize örnek olan tüm engellilerimize buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.

Bu değerli programı tertip eden, kalplerimizi buluşturan, sizlerle hasret gidermemize vesile olan AK Parti Sosyal Politikalar Yönetimimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz kurumlarımızı ve yöneticilerini aynı şekilde kutluyor, her birine çalışmalarında başarılar diliyor, engellilerimizin sorunlarına gösterdikleri hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum.

AK PARTİ OLARAK SOSYAL HİZMETLER BAŞLIĞINDA ÇOK İYİ BİR KARNEYE SAHİBİZ"

Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum:

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak, hem kendilerinin hem de ailelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda yeni adımlar atmak devlet olarak bizim birinci önceliğimizdir. Farkındalık zeminini sürekli genişletmek, dijital teknolojiler de dahil olmak üzere yaşamın her alanında erişilebilirlik ilkesini etkin şekilde uygulamak yine bizim temel mesuliyetimizdir.

Fakat tüm bu çalışmalar doğası gereği iş birliği ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. Merkezi idaresiyle, yerel yönetimiyle, akademisiyle, sivil toplumu ve iş dünyasıyla toplumumuzda bu konuda giderek artan duyarlılığı büyük bir takdir ve memnuniyetle müşahede ediyorum.

Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıran, sosyal çevreye ve iş hayatına katılımlarını sağlayan, bu kardeşlerimizle yakından ilgilenen herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Hem hükümet hem de AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında, bilhassa da engellilere dönük politika ve faaliyetler bağlamında hamdolsun çok iyi bir karneye sahibiz. Ve çalışmalarımızı yaptığımız hukuki ve idari reformlarla desteklemeye devam ediyoruz.

Engelli kardeşlerimizin haklarını yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda da güçlü bir şekilde savunuyoruz. Çalışmalarımızı bu istikamette devam ettireceğiz.

"SORUMLULUKLARIMIZI TAM BİR ADANMIŞLIK RUHUYLA YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şunu da açık ve net ifade etmek durumundayım: Şüphesiz biz, "Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız." buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Milletimize sunduğumuz eser ve hizmetleri de işte bu kavrayışla tatbik eden ve etmeye çalışan bir kadroyuz.

Ne yapıyorsak samimiyetle yapıyoruz, aşkla yapıyoruz; doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadan hedefe ulaşmaya çalışıyoruz.

Tüm bunlara rağmen fark etmeden de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız elbette olabilir. Ama şunu herkesin, bilhassa da engelli kardeşlerimin bilmesini istiyorum: Kırılan kalbi onarılmamış, mahsun edilen gönlü alınmamış, gerekli imkânı sağlanmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca ve samimiyetle çalışmayı sürdüreceğiz.

Yaşlılarımızın, ihtiyaç sahiplerimizin, şehit yakınları ve gazilerimizin 7 gün 24 saat esasıyla hizmetine koşmaya, kendilerine gerekli her türlü kolaylığı sağlamaya büyük bir hassasiyetle devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl olduysa sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Kıymetli misafirler, değerli yol arkadaşlarım ,tarihte ne yaparsanız yapın, değiştiremeyeceğiniz hakikatler vardır. Bu gerçekleri muhalif hiçbir çevre, hiçbir görüş, hiçbir ekol görmezden gelemez, yok sayamaz. Bunlardan biri şudur: Bizi dünyanın diğer milletlerinden ayıran, millî kimliğimizin alameti farikası olan en temel vasfımız; insan, adalet ve merhamet merkezli bir medeniyet mefkûresine sahip oluşumuzdur. Kalpler kazanmak, gönüllere girmek, adaleti, iyiliği, güzelliği teşmil etmek için işte bu mefkûreyle seferlere çıktık.

Selçuklu'dan bugüne tam bin yıldır, Mevlânâ Celaleddin Rûmî'nin o ünlü metaforunda olduğu gibi, bir ayağımızı buraya, Anadolu'ya sabitlerken; diğeriyle tüm dünyayı, 72 milleti dolaştık. Coğrafyamızın neredeyse her karışında yalnızca şehirleri inşa etmekle kalmadık, aynı zamanda kalpleri de ihya ettik.

Şunun bir defa bilinmesi gerekiyor: Asırlardır düşüncemizin merkezinde daima insan vardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu vardı. Başarılarımızın gerisindeki ana unsur, insana atfettiğimiz değer ve ehemmiyettir.

İşte bu yüzden Ahi teşkilatımızda, şifahanelerimizle, vakıflarımız ve eğitim kurumlarımızla insanın, bilhassa da ihtiyaç sahiplerinin üzerine titizlikle eğildik. Batının gündemine ancak Rönesans ve Reform döneminde gelen insan; kavram olarak bizim medeniyet değerlerimizin hâlâ en özünü teşkil eder. Gönül incitmekten daima çekindik, bundan özellikle imtina ettik. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz.

Asırlar önce yaşamış önemli bir divan şairimiz, milletimizin bu konudaki dikkatini bakınız hangi sözlerle ifade ediyor: "Fukara kalbine her kim dokuna, Dokuna sinesi Allah okuna."

Evet, değerli kardeşlerim; bizim meseleye baktığımız yer tam olarak burasıdır. Bugünkü sosyal devlet geleneğimiz de asırlardan süzülüp gelen müşfik devlet anlayışımızın devamıdır. Bu anlayışta hasta ve engellilerin topluma katılımı teşvik edilmiş, devletin kritik meselelerinin görüşüldüğü has oda da dâhil olmak üzere kendilerine hem askerî hem idarî bürokraside önemli vazifeler verilmiştir. Sanat ve zanaat sahibi olmaları için hem vakıflar hem de bu alanda eğitim veren kurumlar, engellilere çok titiz bir eğitim programı uygulamıştır. Müderrislik, müsaiplik, hafızlık gibi görevler icra eden çok sayıda engelli, gerek topluma gerekse devlete çok mühim katkılar yapmıştır.

Bilhassa Sultan II. Abdülhamid, birilerinin edepsizce karaladığı o büyük padişah, 1899'dan itibaren engellilerin çok daha nitelikli bir eğitim alması için yeni okullar açtırmıştır. Sadrazam Kâmil Paşa ve Maarif Nazırı Münif Paşa da özel eğitim alanında, Sultan Abdülhamid Han döneminde bu eğitim yuvalarının hayata geçirilmesinde çok önemli inisiyatifler üstlenmiştir. Hepsine de rahmet olsun. Rabbim onlardan razı olsun.

Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız, bu okulların müfredatında müzik ve resmin yanı sıra matematik, coğrafya, kozmografya ve mimari gibi dersler de yer alıyordu. Buralarda öğrenim gören engelli gençler hem bilgi birikimiyle öne çıkıyor hem de kimseye muhtaç olmadan memleketlerine hizmet etme imkânını buluyordu. Ahvâdı olmakla iftihar ettiğimiz şanlı ecdad, asırlar öncesinden bu kritik adımları atmayı, bu değerleri milletimize kazandırmayı bilmiştir.

"SOSYAL HİZMET VE POLİTİKALARDA ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPTIK VE YAPIYORUZ"

Kıymetli misafirler; işte biz, böylesine kâmil bir devletin, böylesine güçlü ve zengin bir geleneğin mirasçılarıyız. Dolayısıyla diğer tüm alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet sahasındaki çalışmalarımızı da bu birikimin hakkını verecek şekilde geliştirmek ve uygulamak zorundayız. Hamdolsun, bugüne kadar sosyal hizmet ve politikalarda üzerimize ne düşüyorsa yaptık ve yapıyoruz.

Verdiğimiz samimi mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz.

2002'de milletin emanetini devraldığımızda engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı oldukça sınırlıydı. Eğitimde, istihdamda, erişilebilirlikte çok ciddi sıkıntılar, büyük eksikler vardı. Engelli bireylerin haklarını güvence altına alan çağdaş bir sistem ne yazık ki kurulmamıştı. Biz bu tabloyu elimizin tersiyle ittik, bu düzene itiraz ettik ve hiçbir surette kabul etmedik.

Sistemi adeta yeni baştan inşa ederek engelsiz bir Türkiye'yi bir hayal olmaktan çıkarıp devlet politikası haline getirdik.

Bunu da engelli vatandaşlarımızı himaye edilmesi gereken kişiler olarak değil, bu ülkenin eşit, onurlu, üretken ve güçlü bireyleri olarak gördüğümüz için yaptık.

Son 23 senede bu alanda çok güçlü adımlar attık, çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun'u yürürlüğe koyarak bu alanda yeni bir dönem başlattık. İlk imzacılarından biri olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi onaylayarak uluslararası alanda güçlü bir irade ortaya koyduk.

2010'da yaptığımız anayasa değişikliğiyle engelli vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılığı açıkça yasakladık ve engelli haklarını anayasal güvenceye bağladık. 2013'te başlattığımız ücretsiz seyahat uygulaması ile şehir içi kara, deniz ve demir yolu ulaşımını yaşlı ve engellilerimiz için ücretsiz hâle getirdik. Son 10 yılda 10 milyondan fazla engelli vatandaşımız, yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerimizden hiçbir ücret ödemeden istifade etti.

Ayrıca erişilebilirlik alanındaki belgelendirme ve denetim mekanizmalarını geçmişte hiç olmadığı kadar iyileştirdik. Kamuya mahsus binalara, toplu taşıma araçlarına ve açık alanlara tam 3.992 adet erişilebilirlik belgesi verdik. Bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla bu sene Engelliler Haftası'nın son günü olan 16 Mayıs'ı Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan ettik.

Şunu özellikle bir kez daha burada dile getirmek istiyorum: Engelli vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamı bizim için büyük bir önem ve öncelik teşkil eder. Özel eğitim okullarımızı yaygınlaştırdık. Rehabilitasyon hizmetlerimizi sağlam bir altyapıya kavuşturduk. Üniversitelerimizde engelli öğrenci birimleri kurarak yükseköğretimde kapsayıcılığı artırdık.

Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz: Engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımının en güçlü araçlarından biri kuşkusuz istihdamdır. İş imkânlarının oluşturulması noktasında da hamdolsun çok başarılı bir sınav verdik, veriyoruz. 2002'de kamuda sadece 5 bin engelli memur istihdam ediliyordu. Bugün bu sayı 15 kattan fazla artışla 83 bine ulaştı.

İşverenlere sağladığımız teşviklerle özel sektörde de engelli kardeşlerimizin istihdamını destekledik. Sosyal destekler alanında ise tam bir devrim gerçekleştirdik. Sosyal yardımları ve destek hizmetlerini insan onurunu esas alan bir bakış açısıyla geliştirdik. Bakımına ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın, aileleriyle ve kendi sosyal ortamlarında hayatlarını sürdürmesi bir başka önceliğimizdir. 2002'de yalnızca 5 bin kişi evde bakım yardımından faydalanırken, aylık 11.702 lira ödeme yaptığımız bu destekten bugün yaklaşık 520 bin vatandaşımız yararlanıyor. Ülkemizin dört bir yanında sayısı 143'e ulaşan gündüzlü bakım merkezlerimizde engelli bireylerin aktif olarak yer aldığı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler icra ediyoruz. 106'sı Aile Bakanlığımıza bağlı, 331'i özel sektöre ait toplam 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı hizmet sunuyoruz.

Bakanlığımıza bağlı merkezlerdeki hizmetleri ücretsiz verirken, özel merkezlerde kalan vatandaşlarımızın yüzde doksan dört virgül dördünün ödemelerini devlet olarak bizzat biz üstleniyoruz.

"2026-2028 YILLARINI KAPSAYAN İKİNCİ EYLEM PLANIMIZIN HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI"

Değerli konuklar, üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus aile temelli erken müdahale sistemidir. Sizlerin de bildiği üzere, gelişimsel riski ya da engeli olan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti mümkün olan en erken teşhisle bir an önce alması hayati önem arz ediyor. Bu amaçla Ankara, Bursa, Kahramanmaraş ve Mersin'de devreye aldığımız Erken Çocukluk Gelişimi Merkezlerinde bu yavrularımızın sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerini bütüncül bir şekilde sağlıyoruz. Aileleri ile birlikte süreç içerisinde hangi adımları atabileceğimize beraberce karar veriyor, ardından hep birlikte yola koyuluyoruz. Yani anne ve babalarımız, ailelerimiz bu sistemin tam kalbinde yer alıyor. Hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan, her yavrumuzun hayatına dokunarak bu uygulamayı inşallah 81 ilimize yaygınlaştıracağız.

Burada şu müjdeyi de sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum: Engelsiz Vizyon Belgesi ile engelli politikalarımızı bütüncül bir stratejiye dönüştürmüş; eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar pek çok alanda sürdürülebilir hedefler belirlemiştik. Birinci Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımızda bu hedeflerin çok önemli bir kısmına başarıyla ulaştık.

2026–2028 yıllarını kapsayan ikinci eylem planımızın hazırlıklarına başlandı. Detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni eylem planımızın, engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.