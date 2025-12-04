04 Aralık 2025, Perşembe
AK Parti'den komisyona rapor hazırlığı: Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 16:40 Güncelleme: 04.12.2025 17:05
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan AK Partili Mustafa Şen gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen açıklamasında "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak. Suça karışmış ve karışmamış ayrılımı yapılacak. Düzenlenmeden yararlananlar için 5 yıl adli takip şartı olacak." ifadelerini kullandı.

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından bugün ilk kez toplandı.

"DİNLEME FASLI SONA ERDİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin en hassas, en hızlı, en kritik anlarına girdiklerini belirtip "komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir" dedi.

Kurtulmuş, rapor sürecine geçildiğini bildirdi.

"EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ OLACAK"

Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda "Eve dönüş düzenlemesinin" olacağını bildirdi.

ŞARTLAR NE?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak" dedi. Şen, "Suça karışmış ve karışmamış ayrımı" yapılacağını bildirdi.

AK Parti'nin hazırlığını yaptığı rapora göre; düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli kontrol şartı olacak.

