AK Parti’den komisyona rapor hazırlığı: Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak





"EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ OLACAK"



Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda "Eve dönüş düzenlemesinin" olacağını bildirdi.



ŞARTLAR NE?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak" dedi. Şen, "Suça karışmış ve karışmamış ayrımı" yapılacağını bildirdi.



AK Parti'nin hazırlığını yaptığı rapora göre; düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli kontrol şartı olacak.

