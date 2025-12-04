AK Parti'den komisyona rapor hazırlığı: Eve dönüş düzenlemesi de yer alacak
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan AK Partili Mustafa Şen gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen açıklamasında "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak. Suça karışmış ve karışmamış ayrılımı yapılacak. Düzenlenmeden yararlananlar için 5 yıl adli takip şartı olacak." ifadelerini kullandı.
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından bugün ilk kez toplandı.
"DİNLEME FASLI SONA ERDİ"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin en hassas, en hızlı, en kritik anlarına girdiklerini belirtip "komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir" dedi.
Kurtulmuş, rapor sürecine geçildiğini bildirdi.
"EVE DÖNÜŞ DÜZENLEMESİ OLACAK"
Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda "Eve dönüş düzenlemesinin" olacağını bildirdi.
ŞARTLAR NE?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Komisyona sunacağımız raporda eve dönüş düzenlemesi de yer alacak" dedi. Şen, "Suça karışmış ve karışmamış ayrımı" yapılacağını bildirdi.
AK Parti'nin hazırlığını yaptığı rapora göre; düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli kontrol şartı olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk, para ve kariyer: Yıl bitmeden hayatlarında büyük kararlar alacak 3 burç
- 2025 YouTube Recap yayınlandı mı? YouTube Recap nedir, nasıl bakılır?
- 5 Aralık Cuma hutbesi konusu: “İnsan, Huzuru İbadetle Elde Eder”
- 2025 yılında Türkiye’de en çok satılan otomobiller belli oldu! Zirveye kim oturdu?
- Google arama trendleri belli oldu: 2025’te Türkiye’de en çok o isimler ve konular aratıldı
- Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Her evde bulunuyor, lekeyi saniyeler içinde siliyor
- Faizsiz kredi kampanyalarında tutar 100 bin TL’ye ulaştı! İşte banka banka ödeme planı
- 65 yaş, engelli aylığı... Sosyal yardımlara 16,91'lik zamlı oran: Kim ne kadar alacak?
- Japon evlerinde hep var: Evin girişine bunu koyan parayı ve şansı çekiyor!
- Beyin acıyı hissetmezken baş ağrısı neden olur? Migreni tetikleyen 7 faktör
- Ara transfer dönemi ne zaman başlayıp bitecek? 2026 ara transfer dönemi takvimi
- Stockholm sendromu nedir, nasıl gelişir? Stockholm sendromu ismi nereden geliyor?