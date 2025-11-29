Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturması: Kalfalıktan milyarderliğe uzanan yükseliş

Türkiye'nin kamu zararına ilişkin en yüksek rakamlarından birinin yer aldığı yolsuzluk dosyasında, hazırlanan iddianame yeni bilgiler ortaya koyuyor. "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddiasıyla düzenlenen dosyada, örgütün mali işlerini yönettiği öne sürülen Adem Soytekin'in geçmişi ve mal varlığı inceleme altında.

KISA SÜREDE DEV SERVET: İDDİANAMENİN MERCEK ALTINA ALDIĞI YÜKSELİŞ

Savcılık iddiasına göre, 2014'te inşaatlarda kalfalık yapan Soytekin'in, yalnızca iki yıl içinde şirket sahibi bir iş insanına dönüşmesi dosyanın en çarpıcı başlıklarından biri oldu.

İddianamede yer alan bilgilere göre Soytekin'in:

-124 tapu kaydı,

-142 araç kaydı,

ve şirketleri üzerinden 8 yılda toplam 14 milyar liralık kamu ihalesi aldığı öne sürülüyor.

Savcılık, bu hızlı yükselişin "örgüt adına yürütülen rüşvet ve usulsüz kazanç mekanizması" ile ilişkili olduğunu iddia ediyor.

"İHALELERİ BELİRLEYEN İSİM" İDDİASI

İddianamede, Soytekin'in "ihaleye çağrılacak şirketleri seçen", "rüşvet akışına aracılık eden" ve bu süreçten şahsi kazanç sağlayan kişi olduğu ileri sürülüyor.

Savcılık, mal varlığındaki olağanüstü artışı bu iddiaların en güçlü göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor.

İTİRAFÇI OLDU, TAHLİYE EDİLDİ… SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Soytekin'in üç kez ifade verdiği, bu nedenle 10 Temmuz'da ev hapsi tedbiriyle tahliye edildiği belirtiliyor.

Ancak ekim ayında yaptığı ek ifadelerin değerlendirilmesi üzerine, savcılık talebiyle yeniden tutuklandığı aktarıldı.