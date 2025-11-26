İBB'deki rüşvetin merkezi Florya'daki konut! Vurgun paraları yemek sepetleriyle taşındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesine ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. İmamoğlu ve ekibinin, belediye ihalelerini rüşvet çarkını döndürmek için nasıl kullandığı ve Florya'daki İBB başkanlık konutunun bu faaliyetlerin merkez üssü haline getirildiği dosyada yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, belediye ihalelerini rüşvet çarkını döndürmek için nasıl kullandığına ve Florya'daki İBB başkanlık konutunu bu işlerin merkezi nasıl haline getirdiğine ilişkin iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı.
İfadelerin ardından yapılan HTS çalışmalarında bankalardan çekilen ve dekontları sunulan paraların konutta teslim edildiği, belgeleriyle birlikte iddianamede yer buldu.
HER İHALEDEN YÜZDE 10
Sabah'ın haberine göre İddianame ve eklerinde yer alan detaylara göre, İBB'nin bazı yöneticileri ve yetkilileri, ihaleler üzerinden rüşvet almak için sistematik bir yapı kurup, her ihaleden yüzde 10 "komisyon" kesti. İhaleler, sıradan bir ihale süreci olmaktan çıkarılarak, adeta bir rüşvet ve haksız kazanç oyununa dönüştürüldü.
Sadece birkaç firmaya değil, ihalelere katılan tüm şirketlere, her hakediş ödeme talebinde yüzde 10'luk kesintiler yapıldığı belirlendi. İhaleleri kazanan her firma, "Ödeme yapmazsanız işinizi zorlaştırırız" tehdidiyle karşı karşıya kalırken, bu tehditlerin arkasında ise İBB yönetimi ile Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü gibi isimler yer aldı.
İBB yönetimi, özellikle sözleşmelerin yerine getirilmesinde zorluk çıkarmakla tehdit ederek firmalardan zorla para topladı. İBB'nin yönetimi, her ihalede yüzde 10 kesinti alırken, bu paraların teslimatları da özenle organize edildi.
Yapılan tüm işlemler gizli tutuldu ancak işler HTS analizleri sayesinde ortaya çıktı. Alınan ifadelerin ardından telefon görüşmeleri, teslimat yerleri ve tarihler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarıldı. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde belirttiği gibi, toplamda 84 milyon 857 bin 500 liralık rüşvet akışı, söz konusu ihalelerdeki her ödemeyle ilintili çıktı.
Soruşturma dosyasına giren ifadelere ve toplanan delillere göre, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki dönemde, belediyeye ait ihalelerden alınan rüşvetler, Florya'daki Başkanlık Konutu'na teslim edildi.
YEMEK SEPETLERİYLE PARA GETİRİYORLARDI
Ertan Yıldız'ın 6 yıldır şoförlüğünü yapan Bayram Yıldırım ifadesinde, başkanlık konutunda özel toplantılar yapıldığını belirterek Fatih Keleş'in de kullandığı konuta sürekli bir kamyonetin yanaştığını, aracın arkasında bulunan yemek sepetlerinin binanın içerisine alındığını, boş bir şekilde geri arabaya konulduğu anlattı. Sepetler geldiğinde her seferinde İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın eve geldiğini, Akın gittikten sonra paraların Keleş ve Murat Ongun'un şoförleri aracılığıyla alındığını söyledi.
