İBB’deki rüşvetin merkezi Florya’daki konut! Vurgun paraları yemek sepetleriyle taşındı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

HER İHALEDEN YÜZDE 10

Sabah'ın haberine göre İddianame ve eklerinde yer alan detaylara göre, İBB'nin bazı yöneticileri ve yetkilileri, ihaleler üzerinden rüşvet almak için sistematik bir yapı kurup, her ihaleden yüzde 10 "komisyon" kesti. İhaleler, sıradan bir ihale süreci olmaktan çıkarılarak, adeta bir rüşvet ve haksız kazanç oyununa dönüştürüldü.