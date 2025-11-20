Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali! A Haber’de çarpıcı yorum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında MASAK raporları sürecinin de hızlandığı bilgisini verdi. Bununla “Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali” söylemleri gündeme düşerken Hukukçu Avukat Hadi Dündar konuyu A Haber’de değerlendirerek sürece ilişkin önemli bilgiler verdi.
Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamın bugün konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, açıklamasında "Soruşturmanın ucu kime giderse gitsin, sonuna kadar gideceğiz" ifadelerine yer verdi. Bununla yeni bir soruşturma dalgası yolda mı? Sorularını gündeme taşırken A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dündar, Gürlek'in o sözlerine atıfta bulunarak, "Ucu kime dokunursa dokunsun, bir temizliğe ihtiyaç var" diye konuştu.
"BİR TEMİZLİĞE İHTİYAÇ VAR"
Futbol dendiğinde spor müsabakalarının yalnızca Türkiye'yi ilgilendirmediğini vurgulayan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, "Çünkü sizin futbolcunuz yurt dışındaki başka bir ülkedeki bir kulüp tarafından satın alınabiliyor" diyerek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bir futboldan bahsettiğimizde ya da bir spor müsabakasından bahsettiğimizde sadece Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir konunun olduğu, tamamen küresel anlamda bir işten bahsediyor olmamızın burada çok önemli. Onun için siz eğer Türkiye'deki sporu temizlemek istiyorsanız, ucu kime giderse gitsin üzerinde durmanız gerekir ki, çünkü sizin futbolcunuz yurt dışındaki başka bir ülkedeki bir kulüp tarafından satın alınabiliyor ya da buradaki hakemi yetiştiriyorsunuz, FIFA'da çıkıp uluslararası maçları yönetme arzusu içerisinde oluyor. Ondan dolayı burada ucu kime dokunursa dokunsun, bir temizliğe ihtiyaç var, çünkü temiz bir spora ihtiyacımız var.
"FUTBOLCULAR VE HAKEMLER BAHİS OYNAYAMAZ ÇÜNKÜ…"
"Yurt dışı üzerinden, başka internet kanallarından Türkiye'de bahis sitesi oynanabiliyor mu?"
Şimdi legal bahis var, bir de yasa dışı bahis var. Legal dediğimiz andan itibaren Türkiye'de lisansı olan firmalar tarafından ortaya konulmuş bahsin oynanmasıdır. Bunu legal olarak oynayabiliyorsunuz. Fakat hakemler ve futbolcular bunu oynayamazlar. Niye? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kendi içerisindeki talimatnamesi, yani iç yönergesi diyelim, iç disiplin kuralları diyelim, bunu oynadığınız andan itibaren, legal ya da illegal, hiç fark etmez. Bahis oynadığınız andan itibaren tarafsızlığınıza gölge düşüyor. Gölge düştüğünden dolayı da bir disiplin süreci başlar sizinle ilgili.
O DETAY MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI
"Hem yasal hem yasal olmayan bahisi oynarken kimlik bilgilerinizi de giriyor musunuz?"
Burada yasal bahis sitelerine kaydolmak için özellikle TC kimlik numaranıza ihtiyaç var. Telefon numaranız, mail adresi, aynı zamanda siz buraya para aktarmak istiyorsanız İBAN'ınızdan para aktarmanız gerekir. Oradan kazandığınız bir parayı kendi İBAN'ınıza almanız gerekiyor ve bu İBAN'ların, bu TC kimlik numarasıyla orantılı olması gerekir.
"1 HAKEM 10,5 MİLYONLUK BAHİS OYNAMIŞ"
Çünkü orada siz hesap hareketlerini incelediğinizde, kimin ne kadar bir para trafiğinin olduğu ve o para trafik tarihlerinin oynanan maçla, oynanan bahisle nasıl orantılı olduğunu görme imkanı sağlayabiliyorsunuz o raporlarda. Bunları eşleştirdiğiniz andan itibaren ciddi anlamda bir veri çıkıyor ki bugün Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı açıklama aslında bu konu için çok önemli. Çünkü elindeki delilleri ortaya koydu. Dedi ki: "Ya bakın, ben MASAK raporlarını inceliyorum. MASAK raporlarında bir hakemin 10,5 milyon TL, sadece bir hakemin bahis oynadığını ortaya koyuyorum." Ya da aynı zamanda dört farklı hakemin isminden bahsediyor. 20 milyona yakın bir oynama durumu söz konusu. Bir hakemin ismini veriyor, 18 bin kez oynanmış. Ya da burada bazı futbolcular, bazı hakemler, bazı yorumcuların kendileri ve akrabaları arasından da.
Şimdi burada bir spor yorumcusu bahis oynayabilir mi? Oynayabilir. Herhangi bir sorun yok. Ancak burada önemli bir kriterimiz var. O kriter nedir? Az önce dedik ki: "Futbolcu ve hakemlerle ilgili tarafsızlığına gölge düşürmemesi için yasaklanmıştır onlar için, çünkü yaptıkları işe gölge düşmemesi adına." Ancak dışarıdaki insanlar yasal bahis oynayabilir mi? Oynayabilir. Fakat illegal bahis ya da yasa dışı bahis oynayamazlar, bu suçtur. Burada eğer siz bir müsabakanın sonucunu etkileyebilecek şekilde bir bahis oynama durumunuz söz konusuysa bu tamamen suçtur, 6222 sayılı kanunumuzca.
YAKINLARI ÜZERİNDEN BAHİS TESPİT EDİLEBİLİR Mİ?
Buradaki temel amaç müsabakanın sonucunu etkileyebilecek şekilde sporcularla, hakemlerle ya da işte spor kulübü başkanlarıyla, diğer bu sporun müsabakasına etkileyebilecek şahıslarla koordineli bir iş içerisinde olmaları. Buradaki delil taşıyan bazı mahiyede, delil mahiyetindeki veriler olduğundan dolayı bu kısımdan bahsediliyor. Yoksa yasal bir iş yaptığınızda yorumcu çıkıp kendisi oynayabilir mi? Oynayabilir. Hiçbir sorun yok. Buradan para da kazanabilir. Ancak eşinin üzerinden oynama yoluna başvurmuş olması buradaki savcılık makamının ulaştığı bilgiler neticesinde müsabakanın sonucunu etkileyecek hareketleri ortaya koyduğundan dolayı bu kriterden bahsediyor. Bu bize şunu gösteriyor: Siz doğrudan da oynamış olsanız, dolaylı yoldan da oynamış olsanız, müsabakanın sonucunu etkilemişseniz, savcılık makamı diyor ki: "Benim görev alanıma giriyor, çünkü 6222 sayılı Kanun'un 11. maddesi diyor ki: Sen müsabakanın sonucunu etkileyecek bir harekette bulunduysan bunun tamamen bir cezai durumla karşı karşıya kalma durumun var.
"Eşinin, çoluğunun çocuğunun, akrabasının adıyla oynadığı tespit edilebiliyor mu?"
Burada MASAK raporları çok önemli. Şahısların ifadeleri çok önemli. CİMER'e yapılan başvurular çok önemli. Özellikle birinci dereceden akrabalar ya da iş ilişkisi içerisinde olan şahısların bir anda mal varlıklarının artış göstermiş olması da burada MASAK raporları geçmişe dönük hangi işten ne para elde edilmiş, ne zaman ne para gelmiş ve hangi maçı oynanmış ya da hangi bahis oynanmış, bunları hepsini eşleştirdiğinde bir veri olarak Cumhuriyet Başsavcılığı ne yapıyor? Kendi dosyasında bunun suç olup olmadığına karar verebiliyor.
"HAKEM VE FOTBOLCU BAHİS OYNARSA MAÇI ETKİLEYEBİLİR"
Savcılık TFF'den bilgi alacaktır. Fakat eş güdümlü olarak bakamayız, çünkü o Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı disiplin soruşturması. Yani az önce dediğimiz gibi kendi disiplin kuralları çerçevesinde futbolcular ve hakemler oynayamaz. Oynadığı andan itibaren disiplin cezası alacaklardır ya da lisansı iptal edilecektir. Fakat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada suç vardır. Çünkü müsabakanın sonucunu etkileyebilecek bir hareket vardır orada. Eğer bir hareket yoksa bir suç yoktur ortada. Ondan dolayı burada TFF ile bağımlı kalmayacaklarını ifade ediyor Cumhuriyet Başsavcılığı. Özellikle Papara isimli bir firma vardı ve bu firmayla ilgili bir soruşturma yürütüldü. Bu firmayla ilgili soruşturma yürütüldükten sonra firmaya el koyma kararı verildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından. Firmaya el konulduğu andan itibaren bir baktılar ki burada Futbol Federasyonu'nun bünyesinde çalışan hakemler ve sporcuların hepsinin nerede neredeyse orada hesaplarının olduğunu gördü. Onun için süreç başlamış oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
- Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?
- Türkçeye Fransızcadan geçen "gladyatör" kelimesinin Latincedeki anlamı hangisidir?
- Ay'a en son ayak basıldığından bu yana yaklaşık kaç yıl geçmiştir?
- Okçulukta okçunun hedefe uzaklığı kaç metredir?
- Ekim 2025'te Veli Efendi Hipodromu'nda 15 tay arasından rekor fiyatla satılan tayın fiyatı hangisi olmuştur?
- Sakatlanma korkusu bitiyor! Koşarken gözden kaçırdığınız o detay
- Bilimin yeni gözdesi! Damarları temizleyen o baharatın gizli gücü açıklandı
- Cuma namazı vakitleri: 21 Kasım Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir…
- Yıllardır çöpe atıyorduk! En önemsiz sandığımız yeri meğer doğal kolajen bombasıymış
- Play-off yarı final maçı: Türkiye-Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?