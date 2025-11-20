Bahis operasyonunda yeni dalga sinyali! A Haber’de çarpıcı yorum

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"FUTBOLCULAR VE HAKEMLER BAHİS OYNAYAMAZ ÇÜNKÜ…"

"Yurt dışı üzerinden, başka internet kanallarından Türkiye'de bahis sitesi oynanabiliyor mu?"

Şimdi legal bahis var, bir de yasa dışı bahis var. Legal dediğimiz andan itibaren Türkiye'de lisansı olan firmalar tarafından ortaya konulmuş bahsin oynanmasıdır. Bunu legal olarak oynayabiliyorsunuz. Fakat hakemler ve futbolcular bunu oynayamazlar. Niye? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kendi içerisindeki talimatnamesi, yani iç yönergesi diyelim, iç disiplin kuralları diyelim, bunu oynadığınız andan itibaren, legal ya da illegal, hiç fark etmez. Bahis oynadığınız andan itibaren tarafsızlığınıza gölge düşüyor. Gölge düştüğünden dolayı da bir disiplin süreci başlar sizinle ilgili.

O DETAY MASAK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

"Hem yasal hem yasal olmayan bahisi oynarken kimlik bilgilerinizi de giriyor musunuz?"

Burada yasal bahis sitelerine kaydolmak için özellikle TC kimlik numaranıza ihtiyaç var. Telefon numaranız, mail adresi, aynı zamanda siz buraya para aktarmak istiyorsanız İBAN'ınızdan para aktarmanız gerekir. Oradan kazandığınız bir parayı kendi İBAN'ınıza almanız gerekiyor ve bu İBAN'ların, bu TC kimlik numarasıyla orantılı olması gerekir.

"1 HAKEM 10,5 MİLYONLUK BAHİS OYNAMIŞ"

Çünkü orada siz hesap hareketlerini incelediğinizde, kimin ne kadar bir para trafiğinin olduğu ve o para trafik tarihlerinin oynanan maçla, oynanan bahisle nasıl orantılı olduğunu görme imkanı sağlayabiliyorsunuz o raporlarda. Bunları eşleştirdiğiniz andan itibaren ciddi anlamda bir veri çıkıyor ki bugün Cumhuriyet Başsavcısı'nın yaptığı açıklama aslında bu konu için çok önemli. Çünkü elindeki delilleri ortaya koydu. Dedi ki: "Ya bakın, ben MASAK raporlarını inceliyorum. MASAK raporlarında bir hakemin 10,5 milyon TL, sadece bir hakemin bahis oynadığını ortaya koyuyorum." Ya da aynı zamanda dört farklı hakemin isminden bahsediyor. 20 milyona yakın bir oynama durumu söz konusu. Bir hakemin ismini veriyor, 18 bin kez oynanmış. Ya da burada bazı futbolcular, bazı hakemler, bazı yorumcuların kendileri ve akrabaları arasından da.

Şimdi burada bir spor yorumcusu bahis oynayabilir mi? Oynayabilir. Herhangi bir sorun yok. Ancak burada önemli bir kriterimiz var. O kriter nedir? Az önce dedik ki: "Futbolcu ve hakemlerle ilgili tarafsızlığına gölge düşürmemesi için yasaklanmıştır onlar için, çünkü yaptıkları işe gölge düşmemesi adına." Ancak dışarıdaki insanlar yasal bahis oynayabilir mi? Oynayabilir. Fakat illegal bahis ya da yasa dışı bahis oynayamazlar, bu suçtur. Burada eğer siz bir müsabakanın sonucunu etkileyebilecek şekilde bir bahis oynama durumunuz söz konusuysa bu tamamen suçtur, 6222 sayılı kanunumuzca.