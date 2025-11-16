16 Kasım 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.11.2025 20:44 Güncelleme: 16.11.2025 21:35
ABONE OL
Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletileceğini açıkladı. Başsavcılık ayrıca soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayıp, futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Suç gelirlerinin aklanması ihtimaline karşı mali analizler, teknik takip ve dijital incelemelerin de yürütüldüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturmasıyla ilgili yeni bir güncelleme paylaştı.

SAVCILIK DUYURDU: BAHİS SORUŞTURMASI GENİŞLEYEBİLİR

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirilen bazı futbolculara ilişkin disiplin dosyalarında da bahis şüphesi bulunduğu belirtilerek, futbolcuların kimlik bilgileri ve disiplin süreçlerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.

Başsavcılık ayrıca soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayıp, futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Suç gelirlerinin aklanması ihtimaline karşı mali analizler, teknik takip ve dijital incelemelerin de yürütüldüğü ifade edildi.

Bu açıklama ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin de dahil olduğu bahis skandalı soruşturmasındaki son durumu kamuoyuyla paylaşmış oldu. Yetkililer, ilerleyen günlerde soruşturmanın genişleyebileceğini, bazı yöneticiler ve başkanların da gözaltına alınabileceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletileceğini açıkladı (X - Ekran görüntüsü) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın genişletileceğini açıkladı (X - Ekran görüntüsü)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27.10.2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada;

İlk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama-el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden 8'inin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği;

Soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu;

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği, yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re'sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği;

Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı, daha birçok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delillerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde CMK 160. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin/belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu;

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Türk futbolunda bahis depremi! Ligler iptal mi olacak?Türk futbolunda bahis depremi! Ligler iptal mi olacak? TÜRK FUTBOLUNDA BAHİS DEPREMİ! LİGLER İPTAL Mİ OLACAK?
Bahis oynayan oyuncuların isimleri belli olduBahis oynayan oyuncuların isimleri belli oldu BAHİS OYNAYAN OYUNCULARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Bahis skandalının zarar bilançosu A Haber’deBahis skandalının zarar bilançosu A Haber’de BAHİS SKANDALININ ZARAR BİLANÇOSU A HABER'DE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir Yeşil sahalarda skandal! Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör