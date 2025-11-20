Hakemlerin bankacılık işlemleri mercek altında! 5 yılda 18 bin kez bahis oynadılar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. En çok işlem hacmine ulaşan isim 10.5 milyon TL ile Erkan Arslan oldu.
