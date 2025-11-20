Viral Galeri Viral Tıkla Hakemlerin bankacılık işlemleri mercek altında! 5 yılda 18 bin kez bahis oynadılar

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemden 147'sinin 2021-2025 yılları arasında legal yerli sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemleri tespit edildi. En çok işlem hacmine ulaşan isim 10.5 milyon TL ile Erkan Arslan oldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:40
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması sonrası harekete geçilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu saptanan 152 hakemin, bahis siteleri ile aralarında gerçekleşen para transferleri tek tek inceledi.

EN ÇOK İŞLEM 2024 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

İncelemelere göre 147 hakemin genel olarak Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner, Milli Piyango isimli şans oyunları sitelerine 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 18 bin 278 işlemde toplam 21 milyon 778 bin 837 bin liralık para giriş-çıkış işlemleri tespit edildi.

Hakemlerin en çok 9 milyon 222 bin lirayla 4 bin 999 işlemle Misli'yi tercih ettikleri, Misli'yi 10 bin 986 işlem sayısı, 8 milyon 959 bin lirayla Nesine isimli şans oyunu sitesi takip etti.

