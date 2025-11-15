Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Murat Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz. Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz.

"YENİ YUVALARIMIZIN 350 BİN HUZURA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

"DEVLET BURADA"

Deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyoruz diğer yandan da 500 bin konut projesiyle vatandaşımızı yuva sahibi yapıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatacağız. Bize diyorlar ki, 'Devlet nerede' bizde diyoruz ki, 'Devlet burada'. Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar, biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışacağız ve 6 Şubat sabahı başlattığımız mücadele ile 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. Yeni yuvalarımızın Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize inanan bize güvenen siz değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.