Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefete yanıt veren Kurum, "Bize diyorlar ki, 'Devlet nerede' bizde diyoruz ki, 'Devlet burada'. Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar, biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN