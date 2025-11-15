15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada

Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 17:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefete yanıt veren Kurum, "Bize diyorlar ki, 'Devlet nerede' bizde diyoruz ki, 'Devlet burada'. Onlar bedava ev yapacağız vaadiyle insanları kandırıyorlar, biz 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Başkan Erdoğan’dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Başkan Erdoğan'dan 500 bin sosyal konut mesajı!
Bakan Kurum’dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Bakan Kurum'dan muhalefete yanıt: Devlet burada
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Soruşturmada gözaltı sayısı 7 | AFAD’dan KBRN incelemesi
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman’da
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
Mezopotamya’nın kucağındaki ülke: Irak!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber deprem bölgesinde teslim edilen dairede!
A Haber Sındırgı’daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
Kripto şirketine dolandırıcılık operasyonu!
KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası
"KKTC, TSK ile Akdeniz’de İstikrar Adası"
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor
Anne ve 2 çocuğu ebediyete uğurlanıyor!
Anne ve 2 çocuğu ebediyete uğurlanıyor!
Daha Fazla Video Göster