A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü'ndeki kirli çark
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame açıklandı. 143 eylemden sorumlu çete lideri Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu yapılanmaya yönelik yeni detaylar gelmeye devam ederken A Haber iddianameyi deşifre etti. Hukukçu Av. Hadi Dündar, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet pazarlıklarına ilişkin konuşarak, 1-11 mahalledeki rüşvet eylemine ilişkin olayı bir bir anlattı.