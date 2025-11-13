13 Kasım 2025, Perşembe

A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü'ndeki kirli çark

A Haber iddianameyi deşifre etti! İşte Beylikdüzü'ndeki kirli çark

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 01:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianame açıklandı. 143 eylemden sorumlu çete lideri Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu yapılanmaya yönelik yeni detaylar gelmeye devam ederken A Haber iddianameyi deşifre etti. Hukukçu Av. Hadi Dündar, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet pazarlıklarına ilişkin konuşarak, 1-11 mahalledeki rüşvet eylemine ilişkin olayı bir bir anlattı.
