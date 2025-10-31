Yol açmak için 1 milyon TL istemiş! CHP'li meclis üyesi rüşvetten tutuklandı

Giriş Tarihi: 31.10.2025 23:39

CHP'li Atare'nin istifasının ardından iddiaya göre, Bodrum'da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare'nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.

400 BİN TL'LİK RÜŞVETLE SUÇÜSTÜ

Sabah'ta yer alana habere göre, Nakit parayla suçüstü yapılan CHP'li Meclis Üyesi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açmak için 1 milyon TL talep ettiği ve aldığı 400 bin TL'lik rüşvetle, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında Atare ile birlikte hareket ettiği öne sürülen emlakçı İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındığı öğrenildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Atare ve Çırakoğlu rüşvet almak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belediye Meclis Üyesi hakkında yürütülen soruşturmanın tamamen yargı makamlarının yetki ve sorumluluğunda olduğu anlatıldı.

Gelişmelerin takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bodrum Belediyesi olarak yargı sürecine ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız gereği süreci saygıyla karşılıyor, gelişmeleri kamu güvenliği ve kurumsal itibarın korunması çerçevesinde yakından takip ediyoruz." denildi.

CHP Muğla İl Başkanlığından yapılan açıklamada ise yargı sürecine saygı duyulduğu, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan N.A'nın partiden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.