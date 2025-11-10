10 Kasım 2025, Pazartesi
Kabineden 10 Kasım mesajı: İstiklal mücadelemizin ruhuyla geleceğe yürüyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 01:07
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla kabine üyeleri ve siyasetçiler, sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

"İSTİKLAL MÜCADELEMİZDEKİ RUHLA, İNANÇLA VE KARARLILIKLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

BURHANETTİN DURAN'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla andı.

Duran mesajında, "Büyük fedakârlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yâd ediyorum." dedi.

