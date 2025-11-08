Türkiye'den Ahmed Şara kararı! Mal varlıklarına yönelik dondurma kararı kaldırıldı
ABD geçtiğimiz gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı özel olarak belirlenmiş küresel terörist yaptırım listesinden çıkardığını duyurmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından Şara'nın Türkiye'deki mal varlıklarına yönelik dondurma kararı da yürürlükten kaldırıldı.
Suriye'de devrik Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan hükümet, yeni dönemin kapılarını açtı.
Suriye'de Esad rejiminin çöküşünden bu yana çok sayıda köklü değişim yaşanırken bunlar arasında en dikkat çekici gelişme, Suriye ordusunun yeniden inşa edilmesi oldu. Yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren çeşitli devrimci askeri yapılanmalar, yeni kurulan Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde birleşerek ortak komuta yapısına kavuşarak bölgede huzur için terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
TÜRKİYE'DEN ŞARA KARARI
Başkan Erdoğan'ın kararıyla, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın Türkiye'deki mal varlıklarına uygulanan dondurma kararı yürürlükten kaldırıldı.
BMGK ABD VE ŞARA'YA YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve ABD Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımları kaldırdı.
ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK'ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.
TRUMP "ERDOĞAN İSTEDİ, KALDIRDIK" DEMİŞTİ
Gelecek hafta Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kalkacağını açıklamış; kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını söylemişti.
TÜRKİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Türkiye ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda yazılı açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini aktardı."
