Türkiye’den Ahmed Şara kararı! Mal varlıklarına yönelik dondurma kararı kaldırıldı

(Fotoğraf: AA)



BMGK ABD VE ŞARA'YA YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve ABD Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı'na uygulanan yaptırımları kaldırdı.

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, BMGK'ye getirdiği, Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul edildi.

(Fotoğraf: AA)

TRUMP "ERDOĞAN İSTEDİ, KALDIRDIK" DEMİŞTİ

Gelecek hafta Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mayıs 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde yaptığı konuşmada, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kalkacağını açıklamış; kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine aldığını söylemişti.

(Fotoğraf: AA)

TÜRKİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Türkiye ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda yazılı açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini aktardı."