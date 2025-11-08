SON DAKİKA! MİT’ten siber casuslara operasyon! Suçlarını tamamen itiraf ettiler
SON DAKİKA! Milli İstihbarat Teşkilatı, siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı. MİT ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.
Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.
Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.
