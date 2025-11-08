MİTten siber casuslara operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, siber casuslara yönelik ortak operasyon düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Adana’da gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Dijital materyallere el konulurken, şüpheliler suçlarını itiraf etti. Soruşturmanın genişletileceği bildirildi.

