08 Kasım 2025, Cumartesi
AK Parti'de 5 il başkanlığına atama! İşte isim isim tam liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.11.2025 00:34
AK Parti'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atamalar gerçekleşti. İşte isim isim tam liste...

AK Parti'de 5 il başkanlığına atamalar düzenlendi.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

