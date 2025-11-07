Mannheim'da "Gazze" konferansı! İktidar partisi vekilinden A Haber'e bomba itiraf: Kendi hükümetimizi eleştiriyorum İsrail'e sessiz kaldık!

Almanya'nın Mannheim kentinde, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) öncülüğünde düzenlenen "Gazze'de Bundan Sonra Ne Olacak?" konulu konferans, önemli açıklamalara sahne oldu. Gazze'nin geleceği ve Almanya'nın rolünün masaya yatırıldığı zirvenin ardından SPD Federal Milletvekili Isabel Cademartori ve SPD Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'a özel açıklamalarda bulundu. Vekiller, hem Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştirdi hem de Türkiye ile ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaptı.

"SAVAŞ SUÇLARI ORTAYA ÇIKARILMALI!"

Konferans sonrası A Haber mikrofonlarına konuşan SPD Federal Milletvekili Isabel Cademartori, önceliğin ateşkesin korunması olduğunu belirttikten sonra, savaş suçlarının mutlaka soruşturulması gerektiğini vurguladı ve "Öncelikle ateşkesin korunması önemli. Zamanı gelince ne tür savaş suçları işlendi ve kim bunlardan sorumluydu? Sorumluların da mutlaka ortaya çıkarılması ve hesap vermesi gerekir. Ama şu anda önemli olan, ateşkes sağlandıktan sonra insanların güvenlik ve insani hak taleplerinin nasıl karşılanacağını görebilmektir." ifadelerini kullandı.