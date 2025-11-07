Mannheim'da "Gazze" konferansı! İktidar partisi vekilinden A Haber'e bomba itiraf: Kendi hükümetimizi eleştiriyorum İsrail'e sessiz kaldık!

07 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 07.11.2025 13:06 Güncelleme: 07.11.2025 13:12
Almanya’nın Mannheim kentinde SPD öncülüğünde düzenlenen “Gazze’de Bundan Sonra Ne Olacak?” konferansında, Gazze’nin geleceği ve Almanya’nın rolü ele alındı. SPD milletvekilleri Isabel Cademartori ve Adis Ahmetovic, A Haber’e yaptıkları açıklamalarda Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştirirken, Türkiye ile ilişkilerin bölgesel barış açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Almanya'nın Mannheim kentinde, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) öncülüğünde düzenlenen "Gazze'de Bundan Sonra Ne Olacak?" konulu konferans, önemli açıklamalara sahne oldu. Gazze'nin geleceği ve Almanya'nın rolünün masaya yatırıldığı zirvenin ardından SPD Federal Milletvekili Isabel Cademartori ve SPD Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic, A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'a özel açıklamalarda bulundu. Vekiller, hem Alman hükümetinin İsrail politikasını eleştirdi hem de Türkiye ile ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaptı.

ALMAN VEKİLLER A HABER'E KONUŞTU: SAVAŞI UZUN SÜRE SESSİZ DESTEKLEDİK!

"SAVAŞ SUÇLARI ORTAYA ÇIKARILMALI!"

Konferans sonrası A Haber mikrofonlarına konuşan SPD Federal Milletvekili Isabel Cademartori, önceliğin ateşkesin korunması olduğunu belirttikten sonra, savaş suçlarının mutlaka soruşturulması gerektiğini vurguladı ve "Öncelikle ateşkesin korunması önemli. Zamanı gelince ne tür savaş suçları işlendi ve kim bunlardan sorumluydu? Sorumluların da mutlaka ortaya çıkarılması ve hesap vermesi gerekir. Ama şu anda önemli olan, ateşkes sağlandıktan sonra insanların güvenlik ve insani hak taleplerinin nasıl karşılanacağını görebilmektir." ifadelerini kullandı.

ALMAN VEKİLDEN HÜKÜMETE SERT ELEŞTİRİ: "DAHA NET TAVIR ALMALIYDIK"

Almanya'nın İsrail ile olan "özel ilişkisi"ne değinen Cademartori, bu ilişkinin insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde olması gerektiğini belirterek, Alman hükümetinin bu konudaki tutumunu sert bir dille eleştirdi. Cademartori, "Almanya'nın İsrail'le kuşkusuz çok özel bir ilişkisi var. Ancak bence bu özel ilişkinin temeli her zaman ortak değerlere dayanmalı, yani uluslararası hukuka ve insan haklarına saygıya. Bu nedenle ben, Alman hükümetinin bu konuda daha net bir tutum sergilememesini eleştirdim. İsrail'den uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmasını beklememiz gerektiğini açıkça söylemeliydik. Ayrıca Almanya'nın bu savaşı çok uzun süre sessizce desteklemesini de eleştiriyorum. Avrupa olarak İsrail hükümetinin sınırlarını belirleyebilecek, dengeleyici önlemler almamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

ALMAN BAŞBAKAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ VE SİLAH İHRACATI KARARI

Almanya Başbakanı Merz'in Türkiye ziyaretini de değerlendiren Milletvekili Cademartori, ziyaretin olumlu geçtiğini ve Başbakan'ın önemli kararlar aldığını ifade etti. Ancak kendi tutumunun farklı olduğunun altını çizerek, "Şansölye Merz, Filistin halkının içinde bulunduğu durumu gördüğünü açıkça ifade etti. Ayrıca bazı önemli kararlar da aldı, özellikle Gazze'de kullanılma ihtimaline karşın silah ihracatını durdurdu. Yine de onun bu konudaki tutumunu daha net bir şekilde ortaya koymasını ve İsrail'in yürüttüğü bu savaşın adil olamayacağını da görmesini isterdim. Bu konuda Şansölye'nin tutumu benimkinden farklı." ifadelerini kullandı.

SPD'DEN TÜRKİYE MESAJI: "EN ÖNEMLİ İLİŞKİLERDEN BİRİ"

SPD Dış Politika Sözcüsü Adis Ahmetovic ise Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaptı. Ahmetovic, özellikle Orta Doğu'da barış ve istikrar için Türkiye ile ortak hedeflere sahip olduklarını belirtti. Ahmetovic, "Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bizim için Transatlantik çerçevede, yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimiz arasında en önemlilerinden biridir. Başbakanın ziyareti sonrası elbette Almanya-Türkiye ilişkilerinin başarılı olacağını biliyorduk. Sonuçta bizi birleştiren şeyin, özellikle Orta Doğu'da ortak hedeflerimizin, istikrar ve barış arzusu olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

