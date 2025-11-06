ABD İran’a yeni saldırı hazırlığında mı? A Haber’de dikkat çeken analiz

ABD-İran arasında füze gerilimi sürerken, taraflar yeniden masaya oturur mu? soruları yeniden gündeme taşındı. Konuya ilişkin Tahran'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, önemli açıklamalarda bulunarak, İran'ın yapmış olduğu açıklamalara değindi.

"BİZ DİPLOMASİDEN KAÇMIYORUZ"

İran'da savaşın üzerinden beş ay geçmesine karşın ülkede tedirginliğin devam ettiğini belirten Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, son günlerden yeniden gündem olan ABD-İran masaya oturur mu? Sorusunu yanıtlayarak şöyle konuştu:

Özellikle çok tartışılan bir konu vardır: acaba tekrardan İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya oturur mu, oturmaz mı? Bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı vardı. Esasında off the record bir toplantıydı. Basına yansımasına izin verilmedi. Ancak orada konuşulanların basına yani yorum olarak aktarılmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı konuştu. İşte "Biz müzakereye hazırız" dedi. Yani bundan kaçmıyoruz ve esasında İran'ın nükleer meselesinin tek bir çözüm yolu var, o da diplomasidir. "Biz diplomasiden kaçmıyoruz" dedi. Fakat işte bundan kaçan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ifade etti ve ABD'nin özellikle bu savaş sonrasında kendi elinin güçlü olduğunu ve İran'ın zayıf bir durumda olduğunu düşündüğünden olsa gerek yeni şartlar öne sürdüğünü ve o şartlardan birinin de, az önce senin de belirttiğin üzere, füze meselesi olduğunu ifade etti İranlı yetkili ve bunun da asla kabul edeceğimiz bir mesele değil. Hatta örnek de verdi: "Eğer bu savaş süresince o füze elimizde olmasaydı, işte İsrail'i bu ateşkese zorlayamazdık." O yüzden bu meseleler göz önünde bulundurulduğunda, İran'la ABD arasında, az önce bahsettiğim yetkilinin aktardığına göre, yakın gelecekte, yakın vadede bir görüşme olasılığı söz konusu değil. Tabii İran da elinden geleni yapıyor ki, İran'ın nükleer tesislerine yönelik İran'a yönelik yeni bir saldırı olmasın ve bu kapsamda da İran eskisi gibi işte nükleer faaliyetlerini devam ettirmiyor.