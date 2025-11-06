ABD İran’a yeni saldırı hazırlığında mı? A Haber’de dikkat çeken analiz
ABD-İran arasında füze krizi devam ederken, müzakere çalışmalarının yenden yapılır mı? Soruları gündem oldu. “ABD ile masaya otururuz” diyen İran’a karşı Amerika masaya füze şartı ile oturacağını açıkladı. Tahran’dan canlı bağlanana A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, konuya ilişkin konuşarak, ABD-İran-Rusya ilişkilerine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.
ABD-İran arasında füze gerilimi sürerken, taraflar yeniden masaya oturur mu? soruları yeniden gündeme taşındı. Konuya ilişkin Tahran'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, önemli açıklamalarda bulunarak, İran'ın yapmış olduğu açıklamalara değindi.
"BİZ DİPLOMASİDEN KAÇMIYORUZ"
İran'da savaşın üzerinden beş ay geçmesine karşın ülkede tedirginliğin devam ettiğini belirten Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, son günlerden yeniden gündem olan ABD-İran masaya oturur mu? Sorusunu yanıtlayarak şöyle konuştu:
Özellikle çok tartışılan bir konu vardır: acaba tekrardan İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya oturur mu, oturmaz mı? Bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı vardı. Esasında off the record bir toplantıydı. Basına yansımasına izin verilmedi. Ancak orada konuşulanların basına yani yorum olarak aktarılmasında bir sakınca olmadığı ifade edildi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı konuştu. İşte "Biz müzakereye hazırız" dedi. Yani bundan kaçmıyoruz ve esasında İran'ın nükleer meselesinin tek bir çözüm yolu var, o da diplomasidir. "Biz diplomasiden kaçmıyoruz" dedi. Fakat işte bundan kaçan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ifade etti ve ABD'nin özellikle bu savaş sonrasında kendi elinin güçlü olduğunu ve İran'ın zayıf bir durumda olduğunu düşündüğünden olsa gerek yeni şartlar öne sürdüğünü ve o şartlardan birinin de, az önce senin de belirttiğin üzere, füze meselesi olduğunu ifade etti İranlı yetkili ve bunun da asla kabul edeceğimiz bir mesele değil. Hatta örnek de verdi: "Eğer bu savaş süresince o füze elimizde olmasaydı, işte İsrail'i bu ateşkese zorlayamazdık." O yüzden bu meseleler göz önünde bulundurulduğunda, İran'la ABD arasında, az önce bahsettiğim yetkilinin aktardığına göre, yakın gelecekte, yakın vadede bir görüşme olasılığı söz konusu değil. Tabii İran da elinden geleni yapıyor ki, İran'ın nükleer tesislerine yönelik İran'a yönelik yeni bir saldırı olmasın ve bu kapsamda da İran eskisi gibi işte nükleer faaliyetlerini devam ettirmiyor.
İRAN: RUSYA VE ÇİN BİZE SİLAH VERMİYOR
İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan da: "Rusya ve Çin bize silah vermiyor" açıklamasına ilişkin konuşan, Karabağ, söz konusu tartışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Esasında niye böyle bir tartışma söz konusu oldu? Aslında Rusya'nın ve Çin'in İran'la ilgili, özellikle bu savaş sonrasında tutumuyla ilgili İran'da farklı yorumlar yapılıyordu. Dün üst düzey bir İranlı yetkili, bir milletvekili, önemli bir milletvekili Hüseyin Sebatî yanılmıyorsam, ismini doğru söylersem açıklaması söz konusu oldu. "Biz Çin'den ve Rusya'dan istediğimiz her silahı aldık" dedi ve "Eğer alamadıysak, paramız olmadığından dolayı onları alamadık." İşte hatta örnek de verdi. "İşte bu savaşın dördüncü günü itibarıyla Çin'den çok gelişmiş hava savunma sistemleri aldıklarını" ifade etti ve bu da İran basınında çok tartışıldı. Bunun üzerine İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Söz konusu vekilin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İşte İran'ın bu silahları Rusya'dan ve Çin'den almadığı belirtildi ve özellikle basına ve yetkililere "Eğer bu konuyla ilgili bir yorum yapılacaksa ancak Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamalara istinat etsinler." Esasında bizde de zaman zaman tartışılıyordu. Ben hatırlıyorum hatta savaş süresince biz tartışmıştık: "İşte Rusya İran'a Su-35 verdi, S-400 verdi, vermedi mi?" Bunlar sürekli bir şekilde tartışılıyordu. İran medyasında bazen görüntüler yayınlanıyordu, işte bu uçak indi, bunun içinde şu vardır, bu vardır.
"RUSYA İRAN'IN BÖGLEDE GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYOR"
Ancak gerçek şu ki, Rusya bunları İran'a vermedi ve neden vermemekte direniyor? Bu da tabii tartışmaya açık bir konu. Çünkü İran açık bir şekilde bunları istiyor. Hatta İran'ın geçmiş Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, birkaç gün önceydi, çok ağır ifadelerle Rusya'ya yüklendi. "Rusya'nın esasında İran'ın bölgede güçlenmesini istemediğini" söyledi. "İran'ın bu haliyle kalmasını istedi. Ne İran'ın gerginlik yaratmasını ne de normal bir ülke olmasını istemediğini" söyledi ve bu şekilde çok ağır bir şekilde Rusya'yı eleştirmiş oldu. Dediğimiz üzere genellikle İran'da Rusya'ya karşı zaman zaman bu tip tepkiler söz konusu oluyor. Çin'e karşı çok azdır. Çünkü İran'ın hala Çin'le ticareti devam ediyor. Ancak Rusya'ya karşı öyle bir yani bazen yetkililerden farklı açıklamalar gelebiliyor. Ancak genel anlamıyla ne kadar bu şekilde bazı ihtilaflar söz konusu olsa da hem Rusya hem İran birbirini müttefik olarak görüyor ve birbirini de tutmaya devam ediyor.
"RUSYA İRAN'IN PETROLLERİNDE HEP GÖZÜ VARDI"
Rusya'nın bölge dengeleri açısından İran tutumuna ilişkin tarihten örnek vererek açıklayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof Dr. Uğur Özgöker, "Dolayısıyla Rusya'nın İran topraklarında, petrollerinde hep gözü var." Diyerek şöyle konuştu:
Dolayısıyla Rusya'nın İran topraklarında, petrollerinde hep gözü var. Tarih, çağlar, 200 senedir. Ama Çin'le hiç öyle bir sorun, bizim de olmadı, onun da olmadı. Bizim sorunumuz Uygur Türkleri. Doğu Türkistan, Sincan'da. Onun öyle bir sorunu da yok, onun yok. Dolayısıyla İran'ın Rusya'ya karşı bir kötü bakışı vardır, tarihten gelen bir şeydir. Rusya'nın güneye, sıcak denizlere inme, nasıl bizim Osmanlı topraklarına, boğazlara, sıcak denizlere inmek için bize geldi üstümüze, aynı şekilde İran'a, oradan Hint Okyanusu'na...
Ancak şunu da baştan söyleyeyim: İran bu konuda haklı. Ne konusunda? Füzelerde hem de nükleerde de bile haklı. Madem İsrail'in elinde bir iddiaya göre 90, bir iddiaya göre 300 tane nükleer silah var, Türkiye'nin de nükleer silahı olması lazım, İran'ın da olması lazım. Türkiye'nin ve İran'ın silahı olmasını istemiyorlar. Tamam, olmasın. O zaman İran'daki, İsrail de elindekileri versin. Nasıl Ukrayna'nın nükleer silahlarını verdiler? İsrail de versin. Yani o bölgede İsrail gibi bir terör devleti varken, elinde de 300 tane atom bombası varken, yani İran yatıp uyuyacak, Türkiye yatıp uyuyacak... Böyle bir şey yok. Hele füzelerde tamamen haksız Amerika, Trump yani. Bütün dünyada füzeler var. Sen git Kuzey Kore'ye laf et yani. Gidiyor, İsrail'i takır takır vuruyor. Genelkurmay Başkanı'nı öldürdü, Devrim Muhafızları'nı öldürdü. Hamas'ın liderini Tahran'da öldürdü. Hakkı yani bunu söyle... Yani İran'ı falan hiç savunduğum yok, hiç de sevmem ama bu konuda haklı, bu konuda kesinlikle haklı yani.
"PUTİN İRAN'I YALNIZ BIRAKTI"
Önceleri İran'ın Orta Doğu'da etki yapan bir pozisyonda olduğunu belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez Rusya-İran ilişkilerine ilişin şu ifadeleri kullandı:
İran'ın bu konuda etkisi büyük olmuştur. En azından Ortadoğu'da bir denge oluşumunda katkı sağlamıştır. Bir de devlet yani. Bu devletin biz rejim üzerinden hep okuyoruz İran'ı ama böyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu kendi içerisinde bir dinamiğe ulaştırmış durumda. Bir de şu var, İran'la sürekli bir ittifak içerisinde biz onu doğal olarak görüyoruz, sanki Batı blokunun karşısında oluşmuş bir yapı olarak görüyoruz. Ama bunu İran'ın İsrail'le olan o mücadelesinde İran bu konuda şöyle haklı: Putin'in hiç doğru dürüst bir açıklamasını, bir desteğini hiçbir şekilde görmedik. Yani yalnız bıraktı. Bu açıdan da İran'ın bu konudaki sitemi de çok önemli. Artı, bağımsız, egemen bir devlet ve dolayısıyla kendi savunma mimarisini kendisi kuracak. Biz burada ekranlarda İran'ı çok eleştirdik: "Hava savunması yok, istihbaratı çökmüş, kendi bünyesindeki işte bir şeyi bile koruyamıyor" diye. Netice itibarıyla Ortadoğu'da, özellikle Yakın Doğu'da dengeyi sağlayan çok önemli bir aktör İran.
