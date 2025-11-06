ABD İran’a yeni saldırı hazırlığında mı?

ABD-İran arasında füze krizi devam ederken, müzakere çalışmalarının yenden yapılır mı? Soruları gündem oldu. “ABD ile masaya otururuz” diyen İran’a karşı Amerika masaya füze şartı ile oturacağını açıkladı. Tahran’dan canlı bağlanana A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, konuya ilişkin konuşarak, ABD-İran-Rusya ilişkilerine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.