ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü? A Haber’de çarpıcı analiz

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

AMERİKA'DA ASKERİ TERSANE VAR MI?

Dikkat edin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticari gemilerinin hepsi Çin'de üretilmiş, başka ülkelerde üretilmiş ama Amerika Birleşik Devletleri bayrağı takılır ya da işte başka ülkeler takılır. Amerika Birleşik Devletleri tersanesinde üretilmiş büyük gemiler yok. Çünkü bunu üretecek bir tersane yok.

Amerika Birleşik Devletleri, Trump, bu gümrük tarifeleri meselesini gündeme getirirken, bu ülkelerin bir de denizcilik sektörü açısından bir değerlendirilmesinin ben gerektiğini düşünüyorum. Buna Türkiye de dahil olmak üzere. Çünkü önümüzdeki dönemde bu bir yatırım tavsiyesi değil ama tersaneler meselesinde Türkiye'nin geldiği noktadan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki tersanelere ticari ya da askeri olarak gemi üretimi anlamında çok ihtiyacı olacağını ben size öngörebilirim, somut rakamlarla.

BÜTÇENİN YÜZDE 90'I BAKIM ONARIM LOJİSTİK…

Amerikan ordusunun hep biz devasa bir bütçesini konuşuyoruz. Ama o bütçenin ne kadarı neye harcanıyor, kimse bakmıyor. Ar-Ge çalışması yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte "2025'te nükleer savaş başlığı üreteceğiz" dediği duruma düşürüyor kendini. Hâlbuki Sentinel gibi, Minuteman 3 gibi, kıtalararası balistik, hatta 2040'a kadar denemeleri devam edecek bir füze programını devam ettiriyorlar. O devasa uçak gemileri görev yapıyor ama geri döndükleri zaman tersanelerden, kuru yük havuzlarından aylarca ayrılamıyor. Neden? Çünkü hepsi eski…

Bunların yeniden onarımı, motorları yanıyor, yani demir atmışken yanıyor. Makine dairesinde yangın çıkıyor, bir altı ay daha atıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin evet, biz küresel anlamda bir varlığını görüyoruz ama gemiler eski, uçak gemileri de eski. Sürekli bakım ve onarıma gidiyor o bütçe. Neredeyse iddialı bir gelecek ama o savunma bütçesinin %80'i bakım, onarım, lojistik, eğitim öğretime gidiyor.