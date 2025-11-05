05 Kasım 2025, Çarşamba
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
Uluslararası alanda 3. Dünya savaşı söylemleri giderek yükselirken ABD-Çin-Rusya üçlüsü arasında yaşanan askeri ve ekonomik tehditler dünya yeni bir aşamaya mı geçiyor sorularını da beraberinde getirdi. A Haber'de dünya üzeriden en güçlü orduları arasında olduğu belirtilen ABD'ye ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Sohtaoğlu'ndan sonra Wahsington'dan bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD'nin nükleer güçte caydırıcılığını aktifleştirdiğini belirterek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.