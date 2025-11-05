05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme

ABD-Rusya hattında nükleer restleşme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 03:55
Uluslararası alanda 3. Dünya savaşı söylemleri giderek yükselirken ABD-Çin-Rusya üçlüsü arasında yaşanan askeri ve ekonomik tehditler dünya yeni bir aşamaya mı geçiyor sorularını da beraberinde getirdi. A Haber'de dünya üzeriden en güçlü orduları arasında olduğu belirtilen ABD'ye ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Sohtaoğlu'ndan sonra Wahsington'dan bağlanan A Haber ABD Muhabiri İrfan Sapmaz ise ABD'nin nükleer güçte caydırıcılığını aktifleştirdiğini belirterek konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD-Rusya hattında nükleer restleşme
ABD askeri alanda gerçekten süper güç mü?
ABD askeri alanda gerçekten "süper güç" mü?
Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti
"Lityum keşfiyle Nijerya’da güç dengesi değişti"
Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı
“Afrika bölgesel rekabetin yeni güç odağı”
Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü
"Bölgede en çok zulmü Müslümanlar gördü"
Türkiye’nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı
"Türkiye'nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı"
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: Kazanan 86 milyon olacak
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: "Kazanan 86 milyon olacak"
Dışişleri Bakan Fidan Finlandiya’da
Dışişleri Bakan Fidan Finlandiya'da
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı
Türkiye’den Çad’a uzanan Erdoğan sevgisi!
Türkiye'den Çad'a uzanan "Erdoğan" sevgisi!
Hatay’da asrın inşası programı!
Hatay'da "asrın inşası" programı!
Daha Fazla Video Göster