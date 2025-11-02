Milli Mücadele’nin gizemli ajanı ‘İngiliz Kemal’ hakkında beklenmedik belge: MİT gizliliğini kaldırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, ʺÖzel Koleksiyonʺ sekmesi başlığı altında yer alan ʺBelgelerʺ kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Milli Mücadele yıllarındaki istihbarat faaliyetlerine dair adına romanlar yazılmış, filmler çekilmiş olan Ahmet Esat Tomruk, namıdiğer ʺİngiliz Kemalʺ hakkında olumsuz görüş içeren belgeyi paylaştı. (AA)



Hakkında dün derlenen malumata göre, halen Bulgarlarla fazlaca temas etmekte ve bir İngiliz kadını ile de metres hayatı yaşamaktadır. Metresi Dorti Brayit ile beraber son zamanlarda İstanbul'da çalışan İngiliz İstihbarat Servisi'ne de müracaatla hizmet teklif etmişlerse de bunların başka servisler tarafından provoke edilmiş olmalarından endişe edildiği için İngilizlerce yüz verilmemiş ve bunun üzerine Alman istihbaratı ile temasa geçmek üzere çalıştıkları duyulmuştur. Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberler de itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan'da bulunan Kemal'in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim."