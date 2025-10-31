31 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri İşte TOKİ'nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

İşte TOKİ'nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 10:40 Güncelleme: 31.10.2025 12:02
ABONE OL
İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

500 bin kişiyi ev sahibi yapacak olan sosyal konut projesinde evlerin nasıl inşa edileceği ve oturum planları belirlendi. Bakan Kurum merakla beklenen ev projelerini "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadeleriyle paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gerekli her şey var

İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör