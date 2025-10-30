30 Ekim 2025, Perşembe
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: İyileşmenin süreceğini öngörüyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 17:13 Güncelleme: 30.10.2025 17:18
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerçekleşen enflasyonun beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olduğunu, dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngördüklerini açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şimşek'in açıklamaları şöyle: "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."

