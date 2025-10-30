Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: İyileşmenin süreceğini öngörüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gerçekleşen enflasyonun beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olduğunu, dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngördüklerini açıkladı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şimşek'in açıklamaları şöyle: "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti.

Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."