Bakan Şimşek'ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız." dedi.
Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.
Sanayi üretiminin olumlu eğilim sürdüğünü belirten Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi: "Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi.
Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor.
Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz.
Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TSE 13 bilişim uzmanı arıyor! KPSS, sözlü sınav ve şartları belli oldu: BAŞVURU EKRANI...
- Farkında olmadan bağımlı hale getiriyor! Hayalet titreşim sendromu nedir? Kökleri 1970’lere dayanıyor
- 117. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, bu hafta mı? 2025 EGM 117. Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi...
- İstanbul sallandı! 9 Ekim Perşembe AFAD son dakika: Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi!
- BARAJ DOLULUK ORANLARI İL İL SON DURUM: İstanbul, Ankara ve Bursa’da kaç günlük su kaldı? 9 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
- 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
- Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
- Gram altın 6000 TL’ye göz dikti! Yatırımcı diken üstünde: Yeni zirve mi, düşüş sinyali mi?
- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kim?
- Sadece 5 dakika yetiyor: Günde iki kez yapılan basit egzersizler kalp riskini azaltıyor
- Soğuk havalarda yüzünüz kızarıyor ve kuruyor mu? “Sonbahar yüzü” nedir, neden olur ve cildinizi korumanın yolları