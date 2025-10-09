Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz.



Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."