09 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek'ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz

Bakan Şimşek'ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 15:02 Güncelleme: 09.10.2025 15:04
ABONE OL
Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız." dedi.

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabı üzerinden sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.

Sanayi üretiminin olumlu eğilim sürdüğünü belirten Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi: "Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz.

Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

Sanayi üretiminde artış! Yılmaz’dan açıklamaSanayi üretiminde artış! Yılmaz’dan açıklama SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ! YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Sanayi üretiminde artış! Yıllık yüzde 7’yi aştıSanayi üretiminde artış! Yıllık yüzde 7’yi aştı SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ! YILLIK YÜZDE 7'Yİ AŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz Bakan Şimşek’ten sanayi üretimi mesajı: Rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirereceğiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör