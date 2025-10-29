İşte Kocaeli’deki o binanın yıkılma anı! A Haber o görüntülere ulaştı

Türkiye, bu sabah Kocaeli Gebze'den gelen haberle sarsıldı. 7 katlı bina büyük bir gürültüyle yerle bir olurken, Bilir ailesinden 5 kişi enkaz altında kaldı. A Haber, o dehşet anlarının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Gebze'de bulunan Bilir ailesinin yaşadığı bina, saniyeler içinde büyük bir toz bulutuyla caddeye doğru devriliyor. Sabah namazı için sokakların hareketlendiği o erken saatlerde yaşanan facia, çevredekileri korkuyla sokağa döküyor.