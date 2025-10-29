İşte Kocaeli’deki o binanın yıkılma anı! A Haber o görüntülere ulaştı

29 Ekim 2025, Çarşamba
29.10.2025 16:43
Türkiye'yi sarsan facianın saniye saniye görüntüleri ilk kez A Haber'de. Kocaeli Gebze'de 7 katlı binanın yerle bir olduğu o dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Sabah namazı vaktinde büyük bir gürültüyle çöken binanın enkazı altında kalan Bilir ailesinden acı haberler peş peşe geldi. Ekiplerin zamanla yarıştığı arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Muhammed ve ablası Nisa'nın cansız bedenine ulaşılırken, tek sevindirici haber ise kızları Dilara'nın enkazdan sağ kurtarılması oldu.

Türkiye, bu sabah Kocaeli Gebze'den gelen haberle sarsıldı. 7 katlı bina büyük bir gürültüyle yerle bir olurken, Bilir ailesinden 5 kişi enkaz altında kaldı. A Haber, o dehşet anlarının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

GEBZE'DEKİ BİNANIN YIKILMA ANI A HABER'DE

Gebze'de bulunan Bilir ailesinin yaşadığı bina, saniyeler içinde büyük bir toz bulutuyla caddeye doğru devriliyor. Sabah namazı için sokakların hareketlendiği o erken saatlerde yaşanan facia, çevredekileri korkuyla sokağa döküyor.

Bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, karşı binanın ışıkları yanarken, 7 katlı yapının yavaş yavaş yola doğru eğildiği ve ardından büyük bir gürültüyle çöktüğü net bir şekilde görülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, ekipler önce 12 yaşındaki Muhammed Emin'in, ardından da ablası Nisa'nın cansız bedenine ulaştı.

Bölgedeki 9 bina tedbir amaçlı mühürlenirken, aileden gelen tek sevindirici haber ise kızları Dilara'nın enkazdan sağ olarak kurtarılması oldu.

Ekipler, enkaz altındaki diğer aile üyelerine ulaşmak için zamanla yarışmaya devam ediyor.

