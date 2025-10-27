27 Ekim 2025, Pazartesi
CHP Bayrampaşa Belediyesi'ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber'e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük

CHP Bayrampaşa Belediyesi'ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber'e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 16:21 Güncelleme: 27.10.2025 16:33
CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde, Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li İbrahim Akın, dördüncü turda başkan vekili oldu. Akın görevinin ilk gününde A Haber'den Mustafa Kadir Mercan'a konuşurken seçim sürecini değerlendirdi. Akın, kendilerine karşı bir matematik oyunu oynadığının altını çizerken "Tarladaki kargaları kovalamaktan mahsulümüze bakamadık." ifadelerini kullandı. Bayrampaşa Belediyesi'nin borç yükünün de arttığını rakamlarla vurgulayan Akın "31 Mart seçimlerinde 463 milyon TL borçla devrettiğimiz belediyeyi 31.12 2024 sonu itibariyle bir yılda 863 milyon TL yani yüzde 84 borçlandırılan bir bütçeyle aldık." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın (AA)

İTİRAZLAR VE İPTALLER DAMGA VURDU

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı. İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.

BAĞIMSIZ ÜYE 4 KEZ OY KULLANDI

En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turunda ise bağımsız meclis üyesi Saki Teker, 3 kez oylama kabininden çıktıktan sonra hatalı yazdığını belirterek pusulasını yırttı. Dördüncü kez yeni bir pusula alan Teker, daha sonra oyunu kullandı.

Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.

Seçim sürecinde tansiyon zaman zaman yükseldi (AA)

AKIN BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ

CHP grubu, bağımsız meclis üyesi Saki Teker'in oy tekrarı ve İbrahim Akın'a verilen bir oyda büyük-küçük harf kullanımına uyulmadığı için itiraz dilekçesi verdi.

İtiraz dilekçesinin okunmasının ardından oturumu yöneten İbrahim Kahraman, "divan kurulunun şerhi" ile Akın'ın başkan vekili seçildiğini duyurdu.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

İbrahim Akın A Haber ekranlarına konuk olurken yaşanan seçime yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük

İşte Akın'ın ifadelerinde öne çıkanlar:

"HER ŞEYDEN ŞÜPHELENİR HALE GELDİK"

"Karşı taraf bizim üzerimizde matematik oyunu oynamaya çalıştı. Birinci seçimin iptal olmasının sebebi sayın başkanın hem aday olup hem de seçimi yönetiyor olmasıydı. Her şeyden şüphelenir hale geldik. Bir keresinde oy verirken kalem tam yazmadığı için yeniden yazmayı denemedim mecburen pusulayı değiştirdim. Eğer değiştirmesem iptal edeceklerdi.

"NE SİNİR KALDI NE TANSİYON"

Biz 7,5 saat boyunca salondaydık. Tarladaki kargaları kovalamaktan mahsulümüze bakamadık. Karşı tarafın neler yapabileceğini düşünmekten bütün konsantrasyonumuzu buna verdik. Ne sinir kaldı ne tansiyon. Belediye kanunu diyor ki "Oy veren kişinin iradesi net bir şekilde belliyse sorun yok".

"BİR DAVANIN NEFERLERİYİZ"

Son oy kullanan arkadaşımız 4 kez oy kullandı şekeri falan düştü. Bir davanın neferleriyiz. Alnımızın teriyle savaş verdik.

CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük

BORÇ KATLANDI

Resmi işlemlerimizin ardından sahadan aldığımız şikayetlere bakacağız. İlerleyen günlerde tüm dökümanları inceleyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde 463 milyon TL borçla devrettiğimiz belediyeyi 31.12 2024 sonu itibariyle bir yılda 863 milyon TL yani yüzde 84 borçlandırılan bir bütçeyle aldık. Bu yılın sonunu merak ediyoruz. Fahiş bir bütçe gördük. "

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük CHP Bayrampaşa Belediyesi’ni borç batağına sürüklemiş | Başkan Vekili Akın A Haber’e konuştu. Fahiş bir bütçe gördük
