Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimini AK Parti’nin adayı İbrahim Akın kazandı

İstanbul 8'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilen 21 Eylül'deki Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkanvekili seçiminin ardından dün yapılan başkanvekili seçimleri için Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın olurken CHP adayı Recep Öztürk oldu. İlk 3 oyda her iki aday da meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle dördüncü turda en çok oyu alan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Akın Bayrampaşa Başkanvekili seçildi. Seçimle birlikte Bayrampaşa Belediye CHP'den AK Parti'ye geçti.

SEÇMİ YÖNETTİĞİ MECLİSTE KURA İLE KENDİNİ BAŞKANVEKİLİ İLAN ETTİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında açılan 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' soruşturması kapsamında 16 Eylül'de tutuklandı. Mutlu, İçişleri Bakanlık tarafından 17 Eylül'de görevinden uzaklaştırıldı. Mutlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği oluruyla 21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçimde meclisi yöneten CHP'nin adayı İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın'ın oylarını usulsüz yöntemlerle 3 turda da iptal etti, son turda gerçekleşen kurada da kendisini Bayrampaşa Başkanvekili ilan etti.

MAHKEME TARAFINDAN USULSÜZLÜK TESCİLLENDİ

Cumhur İttifakı meclis seçiminde yaşanan usulsüzlükler ve hak gaspı nedeniyle "geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma" işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açtı. Oylamaya yönelik yapılan itirazı kabul eden İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Ayrıca mahkemenin açıkladığı kararda tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkesine vurgu yapılarak seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Kahraman'ın seçimi yönetemeyeceğine hükmetti.

Seçimin ardından ilk açıklamasını yapan İbrahim Akın, şunları söyledi:

"Yarın sabah itibarıyla, 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'da AK Parti belediyeciliği yeniden başlamış bulunuyor. Bugünü bize nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam!"

İBRAHİM AKIN VE RECEP ÖZTÜRK YARIŞTI

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçimi için 26 Eylül tarihi saat 18.00'da toplanma çağrısında bulundu. Valiliğin talimatı sonrasında toplanan mecliste Cumhur İttifakı Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İbrahim Akın olurken, CHP'nin adayı ise Recep Öztürk oldu.

Mecliste başkanvekili seçimini ise mahkeme tarafından hak gaspı yaptığı kayıtlara geçerek tescillenen CHP'li İbrahim Kahraman yönetti. Mecliste gerçekleştirilen ilk turda AK Parti Adayı İbrahim Akın 19 oy alırken, CHP adayı Recep Öztürk 18 oy aldı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE MECLİSİ'NDE SEÇİMDE TARTIŞMA ÇIKTI

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimi sırasında AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması tepkilere yol açtı. Pusulada Akın'ın soyadının net bir şekilde okunmasına rağmen, "k" harfinin kısa çizgileri arasındaki boşluk gerekçe gösterilerek pusulanın iptal edilmek istenildi.

Duruma sert tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu girişimi "meclisin iradesine açık bir gasp" olarak nitelendierek, "Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu meclis, böylesine irade gaspı yapılan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değildir. Burası hukuk devletidir, burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir irade asla gasp ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.

Hasan Zahid Ezim şu notları paylaştı:

"Bayrampaşa'da uzun süredir çözülemeyen düğüm bugün saat 18.00 itibarıyla çözülüyor. Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi, mahkeme kararıyla ikinci kez yapılacak.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçtiğimiz aylarda rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bunun ardından 21 Eylül'de Belediye Başkanvekili seçimi yapılmış, ancak seçimde usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti.

AK Parti–Cumhur İttifakı heyeti seçim sonuçlarına itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazını kabul etti ve seçimin yenilenmesine hükmetti. Mahkeme kararında, seçim sürecinde tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı. Ayrıca, oylamayı yöneten Meclis Başkanvekili İbrahim Kahraman'ın, aynı zamanda aday olması nedeniyle seçimi yönetemeyeceği belirtildi.

Bugün, Valiliğin kararıyla saat 18.00'de Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim yeniden yapılacak.

Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede CHP'li vekillerin ve vatandaşların da yerini aldığı görülüyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Bayrampaşa'da yeni belediye başkanvekili belli olacak."