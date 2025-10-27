27 Ekim 2025, Pazartesi
Bakan Güler: Türkiye 44 adet Eurofighjer alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 19:33
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: "Türkiye'nin Katar’dan 12, Umman’dan 12 ve İngiltere’den 20 Eurofighter alma planlaması var. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi planlanıyor."

