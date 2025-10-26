Şaibeli seçimde karar günü! Bayrampaşa Başkanvekili kim olacak?

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. AK Parti'nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığından dolayı Başkan vekilliği seçimi tekrarlanıyor.

Mahkemenin yürütme kararı almasının ardından Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim tekrarlanıyor. Başkanvekilliği için yeniden seçim yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

Hasan Zahid Ezim şu notları paylaştı:

"Bayrampaşa'da uzun süredir çözülemeyen düğüm bugün saat 18.00 itibarıyla çözülüyor. Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi, mahkeme kararıyla ikinci kez yapılacak.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçtiğimiz aylarda rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bunun ardından 21 Eylül'de Belediye Başkanvekili seçimi yapılmış, ancak seçimde usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti.

AK Parti–Cumhur İttifakı heyeti seçim sonuçlarına itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, AK Parti'nin itirazını kabul etti ve seçimin yenilenmesine hükmetti. Mahkeme kararında, seçim sürecinde tarafsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerinin ihlal edildiği vurgulandı. Ayrıca, oylamayı yöneten Meclis Başkanvekili İbrahim Kahraman'ın, aynı zamanda aday olması nedeniyle seçimi yönetemeyeceği belirtildi.

Bugün, Valiliğin kararıyla saat 18.00'de Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim yeniden yapılacak.

Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede CHP'li vekillerin ve vatandaşların da yerini aldığı görülüyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Bayrampaşa'da yeni belediye başkanvekili belli olacak."