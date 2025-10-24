24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Giriş: 24.10.2025 15:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gençlere özel kontenjan ayırdıklarını açıkladı. Erdoğan, “500 bin sosyal konut projemizde de çok önemli bir bölümü de gençlerimize ayırdık. Projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize tahsis ediyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, gençlerin konut sahibi olmasının teşvik edileceği ve başvuruların önümüzdeki günlerde başlayacağı vurgulandı. Başkan Erdoğan, sosyal konut projesinin hem aileleri hem de gençleri kapsayan kapsamlı bir proje olduğunu belirtti.
