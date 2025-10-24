Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!

Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Projemiz ile 81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayırdık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, projeyle hem ailelerin konut ihtiyacının karşılanacağını hem de sosyal yaşam standartlarının yükseltileceğini belirtti. Konut başvurularının nasıl yapılacağı ve hak sahiplerinin belirlenme süreçleriyle ilgili detaylar programda paylaşıldı. Başkan, projeyi Türkiye genelinde örnek bir sosyal konut modeli olarak lanse etti.

