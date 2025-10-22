Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Rize Ticaret Ekonomi Kongresine video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin bildiri sunacağı Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'nin gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacağını belirtti.

Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne gönderdiği videolu mesajda, zirvenin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'de uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini anlamlı bulduğunu belirten Erdoğan, ilk kez tertip edilen bu organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden iştirak eden tüm katılımcılara, kongre ve zirveye yapacakları katkılar için şükranlarını iletti.

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongre, inanıyorum ki gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacaktır. Zirvemiz de İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz organize sanayi bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacaktır. Her iki programın gerek Rize'miz gerekse bölgemiz için ekonomik, ticari, sınai ve akademik faaliyetler bağlamında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, programın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmesini diliyorum."

BORSALAR FEDERASYONU GENEL KURULUNA VİDEO MESAJ:

Başkan Erdoğan, 64'üncü Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Mesajının başında tüm katılımcıları selamlayan Erdoğan, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da düzenlenen bu önemli toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin ekonomi programının merkezinde finans sektörünün yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Sermaye piyasalarımızın derinliği, ürün çeşitliliği ve erişilebilirliği gelişmektedir. Borsa İstanbul, ülkemizle birlikte tüm bölgenin önde gelen piyasa altyapı sağlayıcısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve katılım esaslı ürünlerle borsa ekosistemimiz küresel rekabet gücünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL FİNANS MERKEZİ GÜÇLÜ BİR VİZYONUN ÜRÜNÜDÜR"

Başkan Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin de finansal hizmetlerde bir üs haline gelmeyi hedefleyen güçlü bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti. Dünyanın dört bir yanından gelen borsa temsilcilerini bir araya getiren Genel Kurul'un, sermaye piyasalarının geleceğini ortak akıl temelinde şekillendirme açısından önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye, köklü tecrübesini kendi hedeflerinin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde finansal istikrarın temini için de paylaşmaya hazırdır." dedi.

"TEHDİTLERE KARŞI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Sermaye piyasalarının sadece kar odaklı olmaması, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkiyi de gözetmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, kara para aklama, yasa dışı fon transferleri ve manipülatif işlemlerin küresel piyasalara olan güveni zedelediğine dikkat çekti. Bu tehditlere karşı Türkiye'nin uluslararası iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Şeffaflık, denetim ve bilgi paylaşımı mekanizmalarının geliştirilmesine önem veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında küresel ölçekteki ekonomik eşitsizliklere de değinen Erdoğan, şunları kaydetti;

Dünyanın en zengin kesimi ile en yoksul kesimi arasındaki uçurum giderek derinleşmekte, gelir adaleti hiç olmadığı kadar bozulmaktadır. Dünya Borsalar Federasyonu çatısı altında yürütülecek müşterek çalışmalarının bu uçurumun kapatılmasına katkı sağlayacağı inancındayım.

Federasyonun tüm süreçlerine ve yönetimine Borsa İstanbul'un aktif katılımını çok kıymetli buluyorum. Bu düşüncelerle toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.