Bakan Yumaklı'dan barajlar ve taşkın kontrol tesislerine ilişkin açıklama: 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık
DSİ bünyesinde envantere girecek olan 130 dozerden 50 adeti teslim edildi. İş makinelerinin dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere yüksek riskli illerimizde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz. En önemlisi Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin devrede olmuş olması" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Etlik Tesisleri'nde düzenlenen törenle DSİ bünyesinde envantere girecek olan 130 dozerden 50 adeti teslim edildi.
İş makinelerinin dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan protokol ile DSİ makine parkına 50 dozerin katılacağını belirterek, "130 dozerin ilk 50'sinin envantere alınma töreni için bir aradayız. Geri kalan 80 dozeri ise Mart 2026'da teslim alacağız. Su, hepimizin yaşam kaynağı ama kontrol edilemediğinde dünyanın en yıkıcı sel ve taşkınlarına dönüşüyor. Taşkınların oluşmasında en önemli neden 1 veya 2 ay içinde düşmesi gereken yağış miktarının 1 veya 2 gün içinde düşmesi. Rize'ye eylül ayında ortalama metrekareye 265,1 mm yağış düştü. Ancak 24 saatlik toplam yağışlara baktığımızda 20 Eylül tarihinde 129,4 mm ve 21 Eylül tarihinde 136,2 mm gerçekleşti. Taşkınlarla mücadele ederken akarsuların kenarlarında, içlerinde mücadele eden 'yeşil karıncalar'ı görmüş oluyoruz. Barajlar ve taşkın kontrol tesisleriyle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Karadeniz Bölgemiz başta olmak üzere yüksek riskli illerimizde geçirgen tersip bentleri ve sel tırmıkları gibi yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz. En önemlisi Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin devrede olmuş olması" diye konuştu.
"TOPLAM DOZER SAYIMIZ 195'TEN 245'E YÜKSELDİ"
Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Envantere 50 adet dozeri katıyoruz. Bu sayede toplam dozer sayımız 195'ten 245'e yükselmiş oluyor. Böylece makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı, yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı. Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında dozer sayımız yüzde 67 artışla 325'e çıkacak. Bu makinelerin maliyeti yaklaşık 3,5 milyar liradır. Ancak makinelerin kazı kapasitemizde sağlamış olduğu ilerlemeyle birlikte 2,7 milyar liralık ekonomik fayda sağlamış olacak. Bu dozerler yol yapımı, toprak temizliği, dolgu, serim ve orman yollarının açılması gibi kritik görevlerde kullanılacak."
"SU DEPOLAMA HACMİMİZİ YÜZDE 38 ARTIŞLA 183,7 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK"
Son 23 yılda yapılanlara değinen ve kararlılığın somut göstergesi olduklarını belirten Yumaklı, "11 bine yakın su tesisini hizmete sunduk. Su depolama hacmimizi, yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkardık. Baraj sayısı 4 kat arttı, bin 81'e yükseldi. Taşkın kontrol tesisi sayımızı ise 11 bin 257'ye çıkardık. Biz, yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız su eserleriyle su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliği tamamen sağlanmış bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurdele kesimi ile sonlandı. Ardından dozerleri inceleyerek bilgi alan Bakan Yumaklı, görevlilerle toplu fotoğraf çekildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pompa fiyatı değişti: Motorine gece yarısı indirim geldi! 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- Seçici yiyen çocuklara takviye şart mı? Takviyeler gerçekten faydalı mı, ebeveynler ne yapmalı?
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?
- Kurban Bayramı ne zaman 2026? Arefe günü tatil mi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
- Asgari ücrette zam trafiği başladı! 22.104 TL alan çalışana 4 formüllü artış hesabı: %25-30-35-40... İşçi ne kadar alacak?
- Bodo Glimt hangi ülkenin takımı? Bodo Glimt hangi ligde oynuyor: kadro değeri ve başarıları neler?
- KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı 2025-2026: GSB KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı
- AFAD taşra teşkilatına 1250 kişi alınacak! Başvuru tarihi ne zaman, KPSS şartı var mı? Arama ve kurtarma teknikeri...
- Tarım Kredi Market 22-27 Ekim fırsatları! Zeytinyağı 249 TL, pirinç 189 TL! İndirim yağmuru başladı
- Meteoroloji son dakika! Balkanlardan “karambol” geliyor: Kar, sağanak ve fırtına kapıda! 22 Ekim hava durumu raporu
- Ehliyet yenileme bu ay son mu, ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? Cezası ne kadar?
- Geceleri koyun saymaya son: Deliksiz uyutan yemek sırrı