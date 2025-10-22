Bakan Yumaklı’dan barajlar ve taşkın kontrol tesislerine ilişkin açıklama: 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık

(Foto: İHA)

"TOPLAM DOZER SAYIMIZ 195'TEN 245'E YÜKSELDİ"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Envantere 50 adet dozeri katıyoruz. Bu sayede toplam dozer sayımız 195'ten 245'e yükselmiş oluyor. Böylece makine parkımızdaki 0-10 yaş grubu dozer oranı, yüzde 40'tan yüzde 53'e çıktı. Mart ayında tüm teslimatlar tamamlandığında dozer sayımız yüzde 67 artışla 325'e çıkacak. Bu makinelerin maliyeti yaklaşık 3,5 milyar liradır. Ancak makinelerin kazı kapasitemizde sağlamış olduğu ilerlemeyle birlikte 2,7 milyar liralık ekonomik fayda sağlamış olacak. Bu dozerler yol yapımı, toprak temizliği, dolgu, serim ve orman yollarının açılması gibi kritik görevlerde kullanılacak."

"SU DEPOLAMA HACMİMİZİ YÜZDE 38 ARTIŞLA 183,7 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK"

Son 23 yılda yapılanlara değinen ve kararlılığın somut göstergesi olduklarını belirten Yumaklı, "11 bine yakın su tesisini hizmete sunduk. Su depolama hacmimizi, yüzde 38 artışla 183,7 milyar metreküpe çıkardık. Baraj sayısı 4 kat arttı, bin 81'e yükseldi. Taşkın kontrol tesisi sayımızı ise 11 bin 257'ye çıkardık. Biz, yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız su eserleriyle su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliği tamamen sağlanmış bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kurdele kesimi ile sonlandı. Ardından dozerleri inceleyerek bilgi alan Bakan Yumaklı, görevlilerle toplu fotoğraf çekildi.