17 Ekim 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Gündem: Ankara'daki güvenlik toplantısı! Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 18:45 Güncelleme: 17.10.2025 18:53
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmede Ankara'da yapılan güvenlik toplantısında ele alınan konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ANKARA'DA YAPILAN GÜVENLİK TOPLANTISI MASADA
Görüşmede, geçtiğimiz hafta sonu iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.

