Gündem: Ankara'daki güvenlik toplantısı! Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile telefonda görüştü. Görüşmede Ankara'da yapılan güvenlik toplantısında ele alınan konular değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ANKARA'DA YAPILAN GÜVENLİK TOPLANTISI MASADA
Görüşmede, geçtiğimiz hafta sonu iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ANADOLU EFES EUROLEAGUE TAKVİM | Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Zeka testi: Binlerce insan başarısız oldu! Görseldeki tek farklı sayıyı bulabilecek misiniz?
- RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sabır taşı onlarda hemen çatlar: Beklemeye tahammülleri yok! En sabırsız 3 burç
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- Sarı fırtınada rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Gram altın ne kadar oldu?
- 5G ile hayatımızda neler değişecek? 5G hangi yenilikleri getirecek, 4.5G’den farkı ne? Bilişim uzmanı A Haber’de değerlendirdi
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda, sis ve pus havayı saracak! 17-23 Ekim hava raporu
- Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? 17 Ekim Cuma Hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Oyuncu Leonardo DiCaprio'nun ikinci adı hangisidir?
- Eylül 2025 itibarıyla, Japonya'da yaşayan 100 yaş üstü 99 bin 763 kişinin yaklaşık yüzde kaçı erkektir?
- Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'in Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayakkabı numarası yaklaşık kaçtır?