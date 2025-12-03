ZTK’da Fırtına Van Spor FK’yı mağlup etti!

Fotoğraf-AA

2' Önce Vanspor sonrasında da Trabzonspor tehlikeli geldi. Vanspor atağında defansın arkasına atılan pasta Onuralp zamanında çıkıp topun sahibi oldu. Ardından Sikan, Vansporlu oyuncudan topu çalarak hızla ceza sahasına girdi. Fakat Vansporlu oyuncu kayarak Sikan'ın vuruş yapmasını engelledi.

6' Trabzonspor'da Mustafa ve Olaigbe çalımlarla yarı sahayı kat etti. Çizgiye inen Olaigbe ortaladı fakat top Sikan'ın arkasında kaldı.

12' Trabzonspor atağında Mustafa, rakip ceza sahasında yerde kaldı penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Bu turda VAR olmadığından dolayı pozisyon kontrol edilemiyor.

15' Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşu Sikan kullandı. Sikan'ın vuruşunda Vanspor kalecisi güçlükle kurtardı.

19' Vanspor'da Anestis, Oulai'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

28' Trabzonspor'da Serdar Saatçi sarı kart gördü.

42' Trabzonspor'da Cihan Çanak sarı kart gördü. Ancak burada hakemin büyük bir hatası var. Vansporlu oyuncu ilk olarak Cihan'ı itiyor, ardından aynı hareketi Cihan yapıyor. Fakat hakem Trabzonspor'un atağında oyunu durdurup Cihan'a sarı kart veriyor.