ZTK'da Fırtına Van Spor FK'yı mağlup etti!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde İmaj Altyapı Vanspor ile karşı karşıya geldi. ATV ve A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Trabzonspor Van Spor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, sezonun en merakla takip edilen karşılaşmalarını sahneye taşıyor. Süper Lig'den alt liglere uzanan birçok takım, tek maçlık eleme sistemiyle tur atlama mücadelesi veriyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile İmaj Altyapı Vanspor, Papara Park'ta karşılaştı.
GOLLER
GOL | TRABZONSPOR 1-0 VAN SPOR FK
GOL | TRABZONSPOR 2-0 VAN SPOR FK
FIRTINA MAĞLUP ETTİ
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda sahasında karşılaştığı 1'nci Lig ekibi İmaj Altyapı Van Spor FK'yı 2-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Karşılaşmayı kaybeden İmaj Altyapı Van Spor FK, kupaya veda etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı kazanıp, gruplara kalmayı başaran taraf; 65'inci dakikada Sikan, 84'üncü dakikada Kazeem Olaigbe'nin golleriyle Trabzonspor oldu.
TEKKE'DEN KUPA HAMLESİ
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında, rotasyona giderek kadroda genç isimlere şans verdi. Tekke, Van Spor karşısında Cihan Çanak ve Onur Alp Çevikkan'a, mücadelede ilk 11'de görev verdi. Kaleci Onur Alp ise sezonun ilk resmi maçında görev aldı. Genç file bekçisi, teknik direktör Tekke'nin kupa rotasyonunda güvenerek sahaya sürdüğü isimlerden biri olarak dikkat çekti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ
2' Önce Vanspor sonrasında da Trabzonspor tehlikeli geldi. Vanspor atağında defansın arkasına atılan pasta Onuralp zamanında çıkıp topun sahibi oldu. Ardından Sikan, Vansporlu oyuncudan topu çalarak hızla ceza sahasına girdi. Fakat Vansporlu oyuncu kayarak Sikan'ın vuruş yapmasını engelledi.
6' Trabzonspor'da Mustafa ve Olaigbe çalımlarla yarı sahayı kat etti. Çizgiye inen Olaigbe ortaladı fakat top Sikan'ın arkasında kaldı.
12' Trabzonspor atağında Mustafa, rakip ceza sahasında yerde kaldı penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Bu turda VAR olmadığından dolayı pozisyon kontrol edilemiyor.
15' Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşu Sikan kullandı. Sikan'ın vuruşunda Vanspor kalecisi güçlükle kurtardı.
19' Vanspor'da Anestis, Oulai'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.
28' Trabzonspor'da Serdar Saatçi sarı kart gördü.
42' Trabzonspor'da Cihan Çanak sarı kart gördü. Ancak burada hakemin büyük bir hatası var. Vansporlu oyuncu ilk olarak Cihan'ı itiyor, ardından aynı hareketi Cihan yapıyor. Fakat hakem Trabzonspor'un atağında oyunu durdurup Cihan'a sarı kart veriyor.
44' Trabzonspor'da Oulai, rakiplerinden çalımlayarak ceza sahasına yaklaştığı gibi vurdu. Fakat Vanspor kalecisi son anda topu kornere gönderdi.
45' Hakem 2 dakika uzatma verdi.
İKİNCİ YARI
44. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Oulai'nin vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu, topu kornere çeldi.
59. dakikada savunmadan atılan uzun pasta kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Sikan'ın şutunda Abdulsamed topu kornere çeldi.
64. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu Sikan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
80. dakikada ceza sahası içindeki Embolo'nın vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
84. dakikada Olaigbe'nin sol taraftan kullandığı korner atışını direkt kaleye gönderdi. Yerden seken top çizgi üzerindeki Muhammet Ensar Çavuşoğlu'na çarpıp ağlara gitti. 2-0
TEKKE'NİN KADROSU
Teknik adam Fatih Tekke'nin saha sürdüğü kadro Onuralp, Bouchouari, Ozan Tufan, Sikan, Mustafa, Serdar Saatçi, Ouali, Batagov, Cihan Çanak, Olaigbe, Arif Boşluk" şeklindeydi.
KUPA PROGRAMINDA 4 ARALIK PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR?
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
