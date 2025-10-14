Kabine üyelerinden Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Başkan Erdoğan her daim zulmün karşısında yer aldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde Niyet Beyanı'nın imzalanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi amacıyla Mısır'da düzenlenen Barış Zirvesi'nde Niyet Beyanı'nın imzalanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki paylaşımında, Türkiye'nin mazlumun umudu, insanlığın vicdanı olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Filistin halkının yanında duran adaletin ve vicdanın imzasıdır." ifadesini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise görüşmelerde, Türkiye'nin adalet, insani değerler ve barış ekseninde sürdürdüğü kararlı duruşu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki devletli çözümün Filistin'de kalıcı barışın yegane yolu olduğunu ifade etmesinin, küresel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, kardeşlerinin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması için sorumluluk üstlenmeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın barışın sesi, dünya lideri olduğunu belirtti.
Batılı birçok devletin gözünü kapadığı bu dönemde Filistinlilerin acısını, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yüreklerde hissettiklerini aktaran Işıkhan, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zulme karşı tek yumruk oldu. Gazze'de kalıcı barışın tesisi için imzalanan Niyet Beyanı'nın Filistin halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Filistin halkının her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNUN BİR SONUCU"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da paylaşımında, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Gazze'deki acıların, göz yaşlarının dinmesi için atılan bu adım, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin kararlı duruşunun bir sonucudur. Türkiye her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise bugün Şarm El-Şeyh'te, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gazze'deki katliamın durdurulmasına yönelik önemli bir Niyet Beyanı imzalandığını hatırlattı.
Başkan Erdoğan'ın barış ve adalet adına attığı adımlarla bir kez daha dünya sahnesinde örnek bir liderlik sergilerken, ABD ve diğer katılımcıların da bu çabaları takdirle karşıladığını vurgulayan Ersoy, "Gazze'de kalıcı barışa doğru atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, barış dolu bir gelecek için sesimizi her platformda duyurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"HER DAİM ZULMÜN KARŞISINDA"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün Türkiye'nin merhametle büyüyen bir kudretin adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın sustuğu yerde, Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Tarihin doğru tarafında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu kararlılıkla dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, mazlumun gözyaşında ve insanlığın vicdanında yerini almıştır. Zulmün karşısında, adaletin yanında duran güçlü bir duruş. Küresel barış, vicdan ve adalet için yükselen bir ses."
