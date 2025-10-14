Kabine üyelerinden Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’ne ilişkin paylaşım: Başkan Erdoğan her daim zulmün karşısında yer aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı (Ekran görüntüsü)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise görüşmelerde, Türkiye'nin adalet, insani değerler ve barış ekseninde sürdürdüğü kararlı duruşu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki devletli çözümün Filistin'de kalıcı barışın yegane yolu olduğunu ifade etmesinin, küresel diplomasi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, kardeşlerinin huzur ve güven içinde bir geleceğe kavuşması için sorumluluk üstlenmeye kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.