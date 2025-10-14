Başkan Erdoğan’dan net Suriye mesajı: Şara ve arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil

SDG-Suriye arasında ateşkes

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRASYONU

Erdoğan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanım, ben SDG ile ilgili bir soru soracağım. Suriye ordusuna entegrasyonun yakın zamanda başlayacağı konusunda bazı bilgiler yansıdı. Dışişleri Bakanlığı'nın da birtakım temasları oldu. SDG aynı zamanda Şam'da temaslarda bulundu. Siz acaba bu entegrasyonun, ne kadar yakın zamanda olacağını değerlendiriyor ve düşünüyorsunuz? Beklentiniz ne? Entegrasyon bir anda mı gerçekleşir, yoksa kademeli bir geçiş süreci olur mu? Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?" sorusuna yanıt verdi.

"ŞARA VE ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAK DİYE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek" diyen Başkan Erdoğan, "Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız devam ediyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirmekte de kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'yı, arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil. Sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü bir ve beraber, müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar. SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır. Suriye yönetiminin, ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşılıyoruz. Bu, hem Suriye'nin, hem de Türkiye'nin çıkarınadır. Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar ise ne Kürtlerin ne Dürzilerin ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt Meydanı'nda söylediğim gibi, yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek." ifadelerini kullandı.