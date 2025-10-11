Dışişleri açıkladı! Ankara’da Türkiye- Suriye arasında güvenlik toplantısı düzenlenecek

(Fotoğraf: AA)

GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE GÜNCEL GELİŞMELER MASADA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.