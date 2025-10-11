11 Ekim 2025, Cumartesi
Dışişleri açıkladı! Ankara'da Türkiye- Suriye arasında güvenlik toplantısı düzenlenecek

11.10.2025
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının yarın (12 Ekim 2025) Ankara’da düzenleneceğini duyurdu. Öte yandan MİT Başkanı Kalın ve Savunma Bakanı Güler de toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, bir toplantının, yarın Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.

GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE GÜNCEL GELİŞMELER MASADA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.

MİT BAŞKANI KALIN VE SAVUNMA BAKANI GÜLER DE KATILACAK
Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi.

