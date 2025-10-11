Dışişleri açıkladı! Ankara’da Türkiye- Suriye arasında güvenlik toplantısı düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantının yarın (12 Ekim 2025) Ankara’da düzenleneceğini duyurdu. Öte yandan MİT Başkanı Kalın ve Savunma Bakanı Güler de toplantıya katılacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, bir toplantının, yarın Ankara'da düzenleneceğini açıkladı.
GÜVENLİK ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ VE GÜNCEL GELİŞMELER MASADA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecektir.
MİT BAŞKANI KALIN VE SAVUNMA BAKANI GÜLER DE KATILACAK
Toplantıya, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ile Suriyeli muhatapları katılacaktır" denildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Kibrit mi penguen mi? Bu görselde ilk gördüğün şey ruh halini anlatıyor
- Sıfır eforla gelen tehlike: Dünyanın en kolay işi, sağlığınızın en büyük düşmanı çıktı
- Güller ve Günahlar ne zaman başlıyor? Güller ve Günahlar konusu ne, oyuncuları kim?
- Kahvaltıda yumurta kuralı: Gerçekten istediğiniz kadar yiyebilir misiniz?
- Sabah çene ağrısıyla uyananlar dikkat: Nedeni bu olabilir! Uyku bruksizmi nedir, nasıl geçer?
- 11 Ekim ne günü: Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? En güzel ve anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü mesajları
- 11-12 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Hafta sonu sınav var mı, ne sınav var, saat kaçta?
- Kış kapıyı çaldı, atkı ve berelerinizi çıkartın! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı: 6 il sarı koda alındı
- Tabağı bitirmek ayıp sayılıyor! Dünyanın en şaşırtıcı sofra kuralları
- BEDAŞ açıkladı! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hafta sonu hangi ilçelerde kesinti olacak?
- İradeleri çelikten! Yıllarca beklemeyi göze alan en sabırlı 4 burç
- Kahvaltınızdaki ‘masum’ alışkanlık aslında düşmanınız! Uzmanlar uyardı: Kaşık kaşık şeker tüketiyormuşuz